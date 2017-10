Update: Drachenfest auf der Korlinger Höhe

TRIER. Am gestrigen Samstag hatten die großen Drachen wegen des geringen Windes kaum eine Chance. Am heutigen Sonntag sieht es dagegen wesentlich besser aus. Schon seit den frühen Morgenstunden herrscht auf der Korlinger Höhe Windstärke 2 – und das soll laut Internetauskunft noch nicht das Ende der Fahnenstange sein.

Beste Voraussetzungen somit für beispielsweise die Drachenfreunde aus Stuttgart, die mit mehreren großen Drachen (siehe Foto) nach Trier gekommen sind. Seit etwa 11 Uhr befinden sich ihre märchenhaften Gebilde in der Luft. Und nicht nur die Stuttgarter haben die Gunst der Stunde genutzt. Auch andere Drachenkünstler sind mit ihren Großdrachen in der Luft: Pandabär neben dem Goldbären, der Star Wars-Kämpfer Chewbacca (selbst geschneidert!) neben Grisu, dem kleinen Drachen und, und und…

Alle an dieser Stelle aufzuzählen würde den Rahmen an dieser Stelle sprengen. Am besten, man schaut sich das Spektakel selbst an. Der Eintritt ist frei und Parkgebühren werden auch keine erhoben. (rl)



