TRIER. Urlaub durch Singen, singen im Urlaub: Zu dieser besonderen Art von Erholung lädt die Familiensingfreizeit des Bistums Trier ein. In diesem Jahr findet sie vom 30. Juni bis 9. Juli (erste Sommerferienwoche) in St. Thomas statt. Individuelle Freizeitmöglichkeiten, gemeinsames Proben im Erwachsenenchor und im Kinderchor, Spaß am Singen und an der Musik in familiärer Atmosphäre sind die besonderen Merkmale dieser Woche. Die Leitung haben die Regionalkantoren Lukas Stollhof (Oberwesel) und Thomas Sorger (Neuwied).

Die Anmeldung ist bis zum 1. Juni möglich im Bischöflichen Generalvikariat, Kirchenmusik, Mustorstr. 2, 54290 Trier, Telefon 0651-7105-508, E-Mail: kirchenmusik@bgv-trier.de; dort gibt es auch weitere Informationen. (tr)



Drucken