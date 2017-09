Urlaub zu Hause

TRIER. Aktiv sein in der Natur, die Abwechslung von Wald-, Wiesen- und Felspassagen genießen: In kaum einer Ferienregion Deutschlands geht dies so gut wie rund um Trier. Gerade erst wurde der 410 Kilometer lange Saar-Hunsrück-Steig in einer Publikumsabstimmung der Zeitschrift “Wandermagazin” zu “Deutschlands schönstem Fernwanderweg 2017” gewählt – zum zweiten Mal nach 2009. Natürlich ist auch er bei der AktivWoche der Trier Tourismus und Marketing (ttm) mit einer Etappe vertreten. Aber auch Traumschleifen und Erlebnis-Routen locken Wanderfreunde vom 19. bis 23. September zu einem kleinen Urlaub in der Nachbarschaft.

“Mit unseren Aktivwochen wollen wir nicht nur die Touristen entlang der Mosel ansprechen”, erläutert Martina Backes, Wanderexpertin bei der ttm, das Konzept der Wanderwochen. “Vielmehr wollen wir auch den Einheimischen zeigen, wie vielfältig und außergewöhnlich die Wanderregion rund um Trier ist.” Aus diesem Grund starten die Teilnehmer vom Basislager Trier aus jeden Tag in eine andere Richtung: Mal geht es auf die Höhenlagen rund um Tarforst und Irsch, mal auf den Saar-Hunsrück-Steig von Kasel nach Olewig, mal auf den Eifelsteig von Kordel nach Biewer. Die einzelnen Touren sind zwischen zwölf und 15 Kilometer lang. Im Preis von 18 Euro pro Tour sind die Leitung durch einen erfahrenen Wanderführer, ein Imbiss sowie Hin- und Rücktransfer mit dem ÖPNV enthalten.

Passend zu den Aktivwochen gibt es attraktive Pauschalen, bei denen der Urlauber zwischen zwei bis fünf Übernachtungen und verschiedenen Hotelkategorien wählen kann. Im Preis enthalten sind stets leckere Lunchpakete, Übernachtungen mit Frühstück sowie die Teilnahmekarten an den entsprechenden Wandertouren. Informationen zu allen Touren gibt es direkt bei der ttm unter 0651/97808-0 sowie unter trier-info.de.

Die Wandertouren starten jeweils um 9.30 Uhr oder alternativ um zehn Uhr vor der Tourist-Information an der Porta Nigra, Rückankunft in Trier ist um zirka 17 Uhr. Tickets und Informationen zu allen Touren sind in der Tourist-Information an der Porta Nigra, in allen Ticket-Regional Vorverkaufsstellen sowie unter ticket-regional.de erhältlich.

Fragen beantwortet Martina Backes unter der Telefonnummer 0651/97808-14 oder per E-Mail an martina.backes@trier-info.de. (tr)



