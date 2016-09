Urlaub zu Hause – AktivWoche der ttm

TRIER. Aktiv sein in der freien Natur, atemberaubende Fernsichten erleben, die Abwechslung von Wald-, Wiesen- und Felspassagen genießen: In kaum einer Ferienregion Deutschlands geht dies so gut wie rund um Trier. Gerade erst wurde der 365 Kilometer lange Moselsteig mit großer Mehrheit zu "Deutschlands schönstem Wanderweg 2016" gekürt. Der Saar-Hunsrück-Steig konnte bereits vor sieben Jahren den Titel "Deutschlands schönster Fernwanderweg" für sich gewinnen. Zusammen mit dem Premiumwanderweg Eifelsteig bietet Trier sich daher perfekt als Basislager für abwechslungsreiche Touren in die Region an. Bei der AktivWoche können deshalb nicht nur Touristen, sondern auch eingefleischte Moselaner den kleinen Urlaub in der Nachbarschaft genießen. Zwischen dem 20. und 24. September geht es in die zweite Runde.

"Mit unseren Aktivwochen wollen wir nicht nur die Touristen entlang der Mosel ansprechen", erläutert Jan Hoffmann, Wanderexperte bei der ttm, das Konzept der Wanderwochen. "Vielmehr wollen wir auch den Einheimischen zeigen, wie vielfältig und außergewöhnlich die Wanderregion rund um Trier ist.“ Aus diesem Grund starten die Teilnehmer vom Basislager Trier aus an jedem Tag in eine andere Richtung: Mal geht es auf der Trierer Traumschleife in die Höhenlagen oberhalb der Stadt selbst, mal auf den Saar-Hunsrück-Steig nach Kasel, mal auf den Moselsteig nach Quint. Die einzelnen Touren sind zwischen elf und 14 Kilometer lang und besitzen ein mittleres Anforderungsprofil. Im Preis von 15 Euro pro Tour enthalten sind die Leitung durch einen erfahrenen Wanderführer, ein Imbiss sowie Hin- und Rücktransfer mit dem ÖPNV.

Passend zu den Aktivwochen gibt es attraktive Pauschalen, bei denen der Urlauber zwischen zwei bis fünf Übernachtungen und verschiedenen Hotelkategorien wählen kann. Im Preis enthalten sind stets leckere Lunchpakete, Übernachtungen inklusive Frühstück sowie die Teilnahmekarten an den entsprechenden Wandertouren. Informationen gibt es direkt bei der ttm unter 0651/97808-0 sowie unter trier-info.de.

Die Wandertouren starten jeweils um neun Uhr oder 9.30 Uhr auf dem Simeonstiftplatz, Rückankunft in Trier ist gegen 17 Uhr. Tickets und Informationen zu allen Touren sind in der Tourist-Information an der Porta Nigra, in allen Ticket-Regional Vorverkaufsstellen, sowie unter ticket-regional.de erhältlich. (tr)