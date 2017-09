US-Fliegerbombe wird Mittwoch entschärft

TRIER. Am morgigen Mittwoch, 13. September, soll gegen 20 Uhr die US-Fliegerbombe auf dem Baugelände in der Heinestraße (Stadtteil Ehrang) entschärft werden. Das haben Feuerwehr-Dezernent Thomas Schmitt und Feuerwehrchef Herbert Albers-Hain im Rahmen einer Pressekonferenz mitgeteilt.

Erst Ende August war auf dem gleichen Gelände eine weitere Fliegerbombe entschärft worden. Rund 800 Menschen hatten für die Dauer der Entschärfung ihre Wohnungen verlassen müssen. Am morgigen Mittwoch werden die Anwohner ab 18 Uhr das Prozedere wiederholen müssen.

Die Zwei-Zentner-Bombe befindet sich in unmittelbarer Nähe zum Bombenfund vom 25. August. Zwei gute Nachrichten gebe es in diesem Zusammenhang, hatte Rathaus-Pressesprecher Michael Schmitz zu Beginn des Gespräches gesagt. Die intensive Suche nach weiteren Bomben sei ergebnislos zu Ende geführt worden: ‟Es gibt nur noch die eine Bombe und die liegt strategisch günstig.”

Aktuell ist der mit zwei Aufschlagzündern ausgerüstete Sprengkörper durch einen Container gesichert. Rein äußerlich betrachtet befinde sich die Bombe in einem guten Zustand, sagte der Experte des Kampfmittelräumdienstes. Allerdings wisse niemand, wie sich der Zustand der Zünder im Inneren gestalte: ‟Da kann niemand reinschauen.”

Wie bereits Ende August dient die Realschule plus am Mäusheckerweg für die Dauer der Entschärfung als Notunterkunft. Mit allzu vielen Menschen wird dort aber nicht gerechnet. ‟Bei der letzten Entschärfung kamen etwa 50 Menschen‟, so Herbert Albers-Hain, der Leiter der Berufsfeuerwehr. Die übrigen Bewohner hätten wohl die Zeit zu einem Besuch bei Freunden und Verwandten genutzt, so die Erklärung.

Auch am morgigen Mittwoch werden die Sicherheitskräfte sicherstellen, dass alle Menschen im Gefahrenbereich der Bombe ihre Wohnungen verlassen. Bereits am heutigen Abend verteilen Einsatzkräfte der Löschzüge Ehrang und Pfalzel Flugblätter vor Ort und informieren dabei auch alle Anwohner im persönlichen Gespräch über das kommende Geschehen. Zum ersten Mal werden dabei auch Informationen in arabischer Sprache verteilt: ‟Dass das wegen der Sprachprobleme erforderlich ist, haben wir bei der letzten Entschärfung festgestellt‟, sagte Dezernent Schmitt.

In diesen Straßen müssen die Anwohner ihre Wohnungen verlassen: Breitenbachstraße: komplett; Lindenplatz: komplett; Heinestraße: komplett; Mittelplatz: komplett; Drosselweg: komplett; Schulstraße: 1-19 ungerade, 2-16 gerade; Ehrangerstraße: 137-174 und 70-28; Mosaikstraße: komplett; Tonstraße: komplett; Eduard-Beckingstraße: 4 und 6 sowie Auf dem Adler die Hausnummern 19, 25, 31 und 33.

Wer Hilfe benötigt, weil er vielleicht nicht alleine die Wohnung verlassen kann, sollte das Bürgertelefon unter 718 – 1817 anrufen, die Leitungen sind am morgigen Mittwoch ab 8 Uhr geschaltet.

Alle Wohnungen müssen bis 19 Uhr geräumt sein, dann folgt die Kontrolle. Wenn alles in Ordnung ist, kann der Kampfmittelräumdienst um 20 Uhr mit der Arbeit beginnen. Für die Dauer der Entschärfung ist der Zugverkehr stillgelegt. Ebenso ist der Luftraum über dem Gebiet bis zu einer Höhe von 1500 Metern gesperrt. (rl)



