Vandalismus mit Feuerlöscher

TRIER. In der Nacht von Samstag auf den heutigen Sonntag ist die Polizei mit dem Hinweis auf Rauchentwicklung in die Glockenstr. 6 in Trier gerufen worden. Als die Beamten vor Ort eintrafen, stellten sie fest, dass bislang unbekannte Täter einen im dortigen Anwesen befindlichen Feuerlöscher im Haus selbst als auch in der gesamten Glockenstraße mutwillig entleert hatten. Ein Brand lag nicht vor. Mehrere Häuser in der Glockenstraße und der angrenzenden Simeonstraße wurden durch den Vandalismus ebenfalls in Mitleidenschaft gezogen und mit dem weißen Pulver besprüht. Ein Mensch, der sich im Haus aufgehalten hatte, musste wegen Atemwegsreizungen vor Ort durch den Rettungsdienst behandelt werden.

Zeugen und mögliche Geschädigte werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Trier unter der Telefonnummer 0651/9779-3200 in Verbindung zu setzen.