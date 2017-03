VDI unterstützt Schulen in der Region

TRIER. ‟Wir haben ein großartiges Engagement in 14 Schulen in der gesamten Region Trier unterstützt“, diese Bilanz zog Daniela Haubrich auf der Jahreshauptversammlung im VDI Moselbezirksverein. Mit fast 10.000 Euro wurden in 2016 naturwissenschaftliche Projekte in unterschiedlichen Schultypen unterstützt. Von der Grundschule in der Eifel bis zur Berufsbildenden Schule für Gewerbe und Technik in Trier reichte die Finanzhilfe. Auch in diesem Jahr will der Verein seine Schulförderung mit mindestens 6.000 Euro fortführen. Bewerbungen nimmt der VDI-Moselbezirksverein ab sofort entgegen.

Eine weitere gute Nachricht gab es zur Entwicklung der Mitgliederzahlen im VDI Moselbezirksverein. Insgesamt 913 zahlende Mitglieder, davon 167 Studierende und junge Ingenieure, gehören zum Verein. ‟Unsere gezielten Maßnahmen zur Mitgliederwerbung waren erfolgreich und wir freuen uns besonders über das große Interesse von jungen Menschen“, zog Diplom-Wirtschaftsingenieurin (FH) Daniela Haubrich ein Fazit im Jahresrückblick. Ein besonderes Lob gab es für den Arbeitskreisvorsitzenden Dominique Bohrmann, der diese Mitgliedergruppe betreut. ‟Für mich ist es sehr reizvoll auf den zahlreichen Exkursionen und Seminaren interessante Menschen zu treffen“, bestätigte Masterstudentin Jennifer Pfeifer-Weiß (23). ‟Der Austausch mit anderen Mitgliedern im Verein macht Spaß und bringt wichtige Kontakte für das spätere Berufsleben“, begründete Masterstudent Marvin Dose (23) seine Mitarbeit im Verein.

Spannende und aktuelle Themen im Vortragsprogramm 2017

Ein Schwerpunkt der Vereinsarbeit wird auch in diesem Jahr das Veranstaltungsprogramm mit zahlreichen Exkursionen und spannenden Vorträgen sein. Am 27. April bietet der VDI den Mitgliedern eine Fahrt zur Hannover-Messe an. Ein Höhepunkt wird mit Sicherheit auch die Exkursion zum Weltraumzentrum Köln. Hier plant der Vorsitzende im Arbeitskreis Bautechnik, Professor Harald Beitzel, eine persönliche Führung mit dem Deutschen Astronauten Rheinhold Ewald. Interessante Einblicke eines Insiders im Motorsport verspricht der Vortragsabend am 17. Mai von Dr. Karl-Josef Schmidt, dem Geschäftsführer der Nürburgring Automotive GmbH. Der Arbeitstitel für den Vortrag lautet: ‟Die Zukunft des Rennsports“. Weitere Vorträge folgen am 10. Oktober mit dem Umweltzentrum Köln und am 12. Dezember mit der Energieagentur Trier. Der bekannte Fotojournalist Helfried Weyer ist erneut mit einem Dia-Vortrag eingeplant, der Termin wird noch festgelegt. Gäste sind zu allen kostenlosen Vorträgen willkommen.

Ehrungen für langjährige Mitglieder

Ein wichtiger Programmpunkt in der Jahreshauptversammlung war die Ehrung der Jubilare. Auf stolze 65 Jahre Mitgliedschaft im VDI-Moselbezirksverein können Ingenieur Roman Hebler aus Musweiler und Ingenieurin Hilde Krämer aus Prüm zurückblicken. Für ihre 60-jährige Mitgliedschaft wurden Franz Josef Kubiak (Trier) und Helmut Wincheringen (Saarburg) geehrt. 50 Jahre Mitgliedschaft haben Klaus Becker (Tawern) und Peter Zimmermann (Irrhausen). Insgesamt 40 Jahre sind Bernhard Mais (Jünkerath), Wolfgang Sattler (Trier), Jean-Claude Schulte (Fingig) und Hubert Vonderhagen (Hersdorf) dabei. Die weiteren Ehrungen für 25 Jahre Mitgliedschaft im VDI waren: Dario Barbarino (Luxembourg), Wolfgang Brünicke (Trier), Beate Juliana Dieckhoff (Leverkusen), Winfried Dreier (Bitburg), Markus Fabry (Kenn), Dirk Follmann (Föhren), Jörg Heinz (Zemmer), Christof Jung (Trierweiler), Dirk Jungen (Mehren), Maria Kiefer (Zerf), Arnhelm Köster (Trier), Stefan Krämer (Gerolstein), Bernhard Langefeld (Trier), Christof Loch (Serrig), Markus Müller (Wincheringen), Thomas Reuter (Irsch), Ingrid Scheckenbach (Ferschweiler), Klaus-Peter Schmitz (Trier), Michael Tabouratzidis (Bernkastel-Kues), Jörg Weber (Trierweiler) und Thomas Weigand (Trier). (tr)



