Veranstaltungen im Stadtmuseum Simeonstift

TRIER. In der Woche vom 11. bis 16. Juli finden im Stadtmuseum Simeonstift die folgenden Veranstaltungen statt:

Dienstag, 11. Juli, 19:00 Uhr

Im Bilde reisen. Eine Geschichte des Moseltourismus

Führung mit Hanna Verena Knopp

Eintritt: € 6,-

Das Reisen auf und entlang der Mosel hat Künstler aller Epochen inspiriert, Ansichten des Flusses wurden genossen als Souvenir und romantische Gemälde hohe Beliebtheit. Am Dienstagabend zeigt eine Führung im Stadtmuseum Simeonstift diese Geschichte des Moseltourismus: Werke der berühmten „Moselromantik“, die vor allem von englischen Malern wie William Turner und George Clarkson Stanfield vorangetrieben wurde, aber auch Arbeiten aus der Moderne zeigen den vielfältigen künstlerischen Blick auf die Mosel und ihre Umgebung. Die Führung mit Hanna Verena Knopp beginnt um 19:00 Uhr, der Eintritt beträgt € 6,- (Studierende haben freien Eintritt im Rahmen von DiMiDo).

13. und 14. Juli, 9:30-13:00 Uhr

Sommerferienkurs im Museum: Versteckte Post

Für Kinder ab 7 Jahren

Kosten: € 40,- (inklusive Material)

Auch in diesem Jahr lädt das Stadtmuseum Kinder ab 7 Jahren zu einem Sommerferienkurs ein. Unter dem Motto „Versteckte Post“ begeben sich Kinder auf die Spuren des Malers Peter Krisam und gestalten Wackelpostkarten zum Verschicken – ganz wie echte Urlauber. Der zweitägige Kurs findet am 13. und 14. Juli von 9:30 bis 13:00 Uhr statt und kostet € 40 (inklusive Material). Eine Anmeldung ist erforderlich unter 0651 718 1452 oder museumspaedagogik@trier.de.

Samstag, 15. Juli, 19:00-21:00 Uhr

SommerHeckMeck: Nachts im Museum – Die Kinderkunstnacht im Stadtmuseum

Eintritt: € 9,- pro Kind

In den Sommerferien gastiert das SommerHeckMeck im Simeonstift: Am 15. Juli können Kinder ab sieben Jahren von 19:00 bis 21:00 Uhr eine Kinderkunstnacht im Museum erleben – mit Kinderführungen drinnen und draußen sowie selbstgebastelten Superheldenmasken. Programm: 19:00 Uhr: Helden im Bild – berühmte Triererinnen und Trierer. Führung zu Gemälden im Stadtmuseum. 19:00-21:00 Uhr: Kreativatelier: Superheldenmasken. 20:00 Uhr: Abendführung zur antiken Götter- und Heldengeschichten auf dem Kreuzgang

Die Teilnahme kostet € 9,- pro Kind. Eine Anmeldung ist erforderlich unter 0651 718 1452 oder museumspaedagogik@trier.de.

Sonntag, 16. Juli, 11:30 Uhr

Shibori. Mode aus japanischen Stoffen

Führung durch die Sonderausstellung mit Dorothée Henschel

Eintritt: € 6,-

Das Handwerk des Shibori-Färbens hat in Japan eine lange Geschichte. Bereits im 3. Jahrhundert wurden Kleider aus den aufwendig gemusterten Stoffen gefertigt. Studenten und Studentinnen der Fachrichtung Modedesign der Hochschule Trier haben die traditionelle Textilkunst im Rahmen eines interkulturellen Projekts im Jahr 1995 aufgegriffen und modern interpretiert. Ihre Kollektionen sind erstmals in einer Ausstellung im Stadtmuseum zu sehen. Dorothée Henschel beleuchtet in einer Führung die faszinierende Technik der Shibori-Stoffe. Der Eintritt beträgt € 6,- (tr)



