Veranstaltungen vom 4. bis 9. Juli im Stadtmuseum

TRIER. Sonntag, 2. Juli, 11:30 Uhr

Bilder lesen

Führung zu Symbolen in der Kunst mit Hanna Verena Knopp

Eintritt: € 1,-

Ein Gemälde kann so spannend sein wie ein Buch: Der geübte Betrachter kann auf der Leinwand dramatische Lebensgeschichten, historische Umbrüche und versteckte Hinweise entschlüsseln. Hanna Verena Knopp zeigt in einem Rundgang im Stadtmuseum Simeonstift am Sonntag, 2. Juli, um 11:30 Uhr worauf man als Besucher den Blick richten sollte, um die Botschaften der Maler auch nach Jahrhunderten richtig zu verstehen. Der Rundgang dauert ungefähr eine Stunde, der Eintritt beträgt – wie an jedem ersten Sonntag im Monat – € 1,-.

Dienstag, 4. Juli 2017, 19:00 Uhr

Todesurteil wegen versuchten Handtaschendiebstahls im Jahr 1939 – Josef Baumann vor dem Sondergericht Trier

Vortrag von Felix Knecht

Eintritt: € 6,- (Studierende: Eintritt frei mit DiMiDo)

Kurz nach Kriegsbeginn wurde die sogenannte „Volksschädlingsverordnung“ erlassen, die es den NS-Sondergerichten ermöglichte, selbst für geringfügige Taten die Todesstrafe zu verhängen. Ein derartiges Urteil traf Josef Baumann, der am 12. Dezember 1939 in der Trierer Innenstadt einen versuchten Handtaschendiebstahl begangen hatte. Das Trierer Sondergericht brandmarkte ihn als „Volksschädling“ und „Gewohnheitsverbrecher“. Das Todesurteil gegen Josef Baumann wurde am 14. Februar 1940 um 5:30 Uhr in Köln-Klingelpütz, der zentralen Hinrichtungsstätte für die Sondergerichte des Rheinlandes, vollstreckt. Der Historiker Felix Knech beleuchtet in seinem Vortrag im Stadtmuseum Simeonstift die Umstände und Hintergründe dieses Falls, anschließend besteht die Möglichkeit zu Fragen und Diskussionen. Der Vortrag beginnt am Dienstag, 4. Juli, beginnt um 19:00 Uhr, der Eintritt beträgt € 6,- (Studierende: Eintritt frei).

Sonntag, 9. Juli, 11:30 Uhr

Tatort Kunstmarkt – Original oder Fälschung?

Praxis-Vortrag mit Restaurator Dimitri Scher

Eintritt: € 6,-

Der Restaurator Dimitri Scher erklärt am Sonntag, 9. Juli, ab 11:30 Uhr im Stadtmuseum Simeonstift die Gesetze und Fallstricke des Tatorts Kunstmarkt. Anhand vieler anschaulicher Beispiele wird gezeigt, wie eng kriminelle Energie und künstlerischer Ausdruck beieinander liegen können. Einige praktische Ratschläge zum Erkennen von Fälschungen gibt der Referent dem Publikum natürlich auch mit auf den Weg. Der Vortrag dauert ungefähr eine Stunde, der Eintritt beträgt sechs Euro. (tr)



