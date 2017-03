Verband begüßt Sport im Messepark

TRIER. Die persönliche Betreuung aller über 70 Mitgliedsvereine durch Vorstandsmitglieder des Stadtsportverbandes Trier ist nach Angaben des Verbandes erfolgreich angelaufen − das ist die erste Zwischenbilanz bei der vergangenen Vorstandssitzung der Interessenvertretung des Trierer Sports und seiner über 25.000 Vereinsmitglieder. “Gerade was die Unterstützung bei Förderanträgen für Baumaßnahmen betrifft, hat sich der direkte Kontakt zu den Vereinen bereits bezahlt gemacht”, sagte Bernd Michels, stellvertretender Vorsitzender des Stadtsportverbandes Trier. Allerdings liefe die Betreuung nicht überall rund: “Von einigen Vereinen haben wir immer noch keine Ansprechpartner, beziehungsweise überhaupt keine Rückmeldung erhalten”, sagte Michael Fremdling, der derzeit die Vereinsdaten aktualisiert. Im vergangenen Jahr war beschlossen worden, dass jeder Verein einen persönlichen Ansprechpartner aus den Reihen des Vorstandes erhält.

Rundum positiv bewertet der Stadtsportverband die Planungen der Stadt Trier, was eine künftige sportliche Nutzung der Messeparkhalle betrifft: “Gerade für den Fall, dass die Wolfsberghalle als Spiel- und Trainingsstätte wegfallen würde, hätten zum Beispiel die Handballer ein großes Problem. Daher sind wir froh, dass die Stadt Trier das Thema Messeparkhalle weiter im Blick hat”, so Jörg Hunold, Vorstandsmitglied des Verbandes.

Der Vorstand des Stadtsportverbandes beschloss in seiner vergangenen Sitzung, die Jugendförderpreise in diesem Jahr nicht − wie sonst üblich − während der Mitgliederversammlung zu überreichen, sondern die Preisträger bei der offiziellen Sportlerehrung der Stadt Trier am 5. Mai in der Arena zu küren.

Die Mitgliederversammlung des Verbandes ist am Montag, 3. April, 19 Uhr, in der Europäischen Sportakademie in Trier, Herzogenbuscher Straße. (tr)



