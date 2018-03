Verbraucherberatung: Damit Sie sich nichts verbauen

TRIER. Wer ein Haus bauen oder kaufen möchte, muss Entscheidungen von erheblicher Tragweite treffen. Ohne den Rat objektiver Fachleute sind Laien oft überfordert. Denn Fehlentscheidungen können sich sehr negativ auswirken. Hilfestellung für Bauherren und Immobilienkäufer bietet das Seminar der Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz.

Im Seminar “Mein Traumhaus – kein Alptraum!“ werden zukünftige Bauherren und Immobilienkäufer umfassend über die wichtigsten Themen beim Bauen, von der Planung über den Vertragsabschluss bis zur Endabnahme, informiert. Die Referentin beantwortet Fragestellungen wie: Was ist bei der Auswahl eines Bauunternehmers zu beachten? Was zeichnet einen sachkundigen Architekten aus? Wer erklärt die Vorgaben des Bebauungsplanes? Auf welcher Gesetzesgrundlage sollte der Bauvertrag abgeschlossen werden? Wie plant man ein möglichst “energiesparendes“ Gebäude? Wann kann man Fördermittel in Anspruch nehmen?

Das nächste Seminar findet am Freitag, den 16. März, von 14 bis 18 Uhr statt. Die Bauexpertin der Verbraucherzentrale, Uta Maria Schmidt, beantwortet nicht nur Fragen rund ums Bauen, sie informiert auch, wie Bauherren sich durch gründliche Recherche im Vorfeld und unabhängige Begleitung während der Bauphase vor dem sprichwörtlichen “Pfusch am Bau“ schützen können. Als Schwerpunkt der Veranstaltung zeigt die Referentin zudem auf, welche Angaben und Detailinformationen unbedingt in einer aussagekräftigen Bau- und Leistungsbeschreibung enthalten sein müssen.

Veranstaltungsort ist die Verbraucherzentrale Trier, Fleischstraße 77. Der Preis je Seminar beträgt 50 Euro für Einzelpersonen und 75 Euro für Paare. Im Preis ist jeweils ein umfangreiches Skript der Verbraucherzentrale enthalten. Anmeldung ist erforderlich unter 0651-48802 (Mo bis Do 9 – 17 Uhr und Fr 9 – 13 Uhr) oder per E-Mail unter trier@vz-rlp.de. (tr)



Drucken