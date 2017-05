Verbraucherberatung: Sicher im Netz

TRIER. Viele Menschen nutzen das Internet täglich, doch längst nicht jeder weiß, welche Gefahren dies mit sich bringt, geschweige denn, wie man die Risiken möglichst gering hält. Die Verbraucherzentrale Trier gibt in ihrem Vortrag “Sicher im Netz – Surfen mit wenig Risiko” Tipps, um mit den richtigen Einstellungen am heimischen PC vielen Gefahren zu entgehen. Der Vortrag findet am 19.Mai um 15.30 Uhr in der Verbraucherzentrale Trier, Fleischstraße 77, statt.

Michael Gundall, Experte der Verbraucherzentrale, erklärt wie man seine WLAN-Verbindung optimal absichert oder seinen Internetbrowser möglichst sicher konfiguriert. Außerdem werden in dem kostenlosen Vortrag Fragen zu Anti-Virensoftware, Sicherheitsupdates, sicheren Passwörtern und Firewall beantwortet. Zusätzlich informiert der Referent darüber, welche Daten man im Internet nicht angeben sollte.

Die Veranstaltung ist kostenlos. Eine vorherige Anmeldung ist erforderlich unter trier@vz-rlp.de oder unter 0651-48802 (Mo-Do 9-17 Uhr und Fr 9-13 Uhr). (tr)



