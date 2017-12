Verdächtiges Paket – Entwarnung in Ehrang

TRIER-EHRANG. Gestern Nachmittag hat der Bewohner eines Mehrfamilienhauses in Trier-Ehrang die Polizei alarmiert, weil er ein an seine Adresse zugestelltes größeres Paket nicht bestellt hatte. Verdächtig kam es ihm aber nicht nur deshalb vor. Vielmehr war die Anschrift nicht ganz korrekt, ein Absender fehlte, und im Inneren bewegte sich beim Transport ein unbekannter, fester Gegenstand. Sprengstoffspezialisten konnten am Abend jedoch Entwarnung geben, nachdem sie das Paket untersucht hatten.

Die Polizei hatte zuvor weder Herkunft noch Inhalt der Sendung klären können. Sicherheitshalber wurde daraufhin das Haus mit sieben Bewohnern evakuiert und der unmittelbare Bereich um das Wohnhaus abgesperrt. Die Delaborierer des Landeskriminalamtes wurden zur Klärung des Paketinhaltes hinzugezogen und trafen um 19.50 Uhr am Einsatzort ein. Um 20.10 Uhr konnten Sprengstoffspezialisten dann Entwarnung geben, nachdem sie das Paket intensiv untersucht und letztlich geöffnet hatten.

Die Sendung bestand aus einer nagelneuen und ungefährlichen Spielkonsole, deren Herkunft sich der Empfänger und Mitteiler auch nach intensiver Erforschung nach wie vor nicht erklären kann.

Die Polizei gab den Einsatzort wieder frei und ermittelt nun die Herkunft des Paketes. Ob es einen strafrechtlich relevanten Hintergrund gibt, steht zurzeit noch nicht fest. (tr)

Die Polizei rät

Versender sollten unbedingt Adresse und Absender deutlich, richtig und gut lesbar auf das Postgut schreiben.

Empfänger sollen unbedingt prüfen, ob sie Post erwarten, Waren bestellt haben oder, gerade zur Weihnachtszeit, mit Paketsendungen von Verwandten oder Freunden rechnen können.

Klären Sie mit Familienangehörigen, Freunden und Bekannten, wenn Sie Post erwarten oder an ihre Anschriften senden lassen und diese sie an Ihrer Stelle annehmen sollen.

Überprüfen Sie Sendungen im Beisein des Postboten − im Zweifelsfall können Sie die Annahme verweigern.

Wenn Sie Bedenken hinsichtlich gefährlicher Inhalte des Paketes haben, informieren Sie die Polizei.



Drucken