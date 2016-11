Verdienstmedaille für Hans Steuer und Andreas Weist

TRIER. Aufgrund ihres außerordentlichen Engagements verlieh Ministerpräsidentin Malu Dreyer Hans Steuer und Andreas Weist die Verdienstmedaille des Landes Rheinland-Pfalz. Die Auszeichnung übergab der Präsident der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD), Thomas Linnertz.

Hans Steuer aus Saarburg hat sich insbesondere im kommunalpolitischen Bereich bleibende Verdienste erworben. So gehört er seit 1989 dem Verbandsgemeinderat Saarburg an, war dort in zahlreichen Ausschüssen tätig und bekleidetet auch das Amt des Vorsitzenden der dortigen SPD-Fraktion. Seit 1994 ist der 65jährige auch Mitglied des Kreistages Trier-Saarburg und engagierte sich in den dortigen Ausschüssen. Zu-sätzlich gehörte er zehn Jahre lang dem Rat der Stadt Saarburg an. Daneben enga-gierte sich der Geehrte auch im sozialen Bereich beispielsweise als Vorsitzender des Kreisverbandes Trier-Saarburg der Arbeiterwohlfahrt. Ebenso gehörte er als Ortsbe-auftragter dem Technischen Hilfswerk des Ortsverbandes Saarburg an, war Mitglied in der Planungsgemeinschaft der Region Trier und ist seit 2008 Vorsitzender des För-dervereins des SV Irsch.

Andreas Weist aus Reinsfeld gehört seit 1994 als Mitglied dem Ortsgemeinderat Reinsfeld an und war von 1994 bis 2014 im Verbandsgemeinderat Hermeskeil aktiv. Dem Kreistag Trier-Saarburg gehörte er von 2006 bis 2009 an. Ebenso engagierte er sich als Jugendschöffe am Amtsgericht Trier, gehört seit 1990 als Vorstandsmitglied dem Quartettvereins Concordia Reinsfeld e.V. an und war von 2001 bis 2014 Vor-standsmitglied der Lebenshilfe Trier-Saarburg. Zusätzlich gehört der 47jährige seit 2004 dem Karnevalsverein Reinsfeld an und ist seit dieser Zeit als Sitzungspräsident aktiv. Bereits 1983 war er Gründungsmitglied der katholischen Pfarrjugend in Reins-feld und später auch Leiter der Gruppe. (tr)