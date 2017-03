Vereidigung des neuen Kulturdezernenten

TRIER. Triers neuer Kulturdezernent Thomas Schmitt (CDU), der am gestrigen Mittwoch vom Stadtrat gewählt wurde, wird am Donnerstag, 6. April, von Oberbürgermeister Wolfram Leibe (SPD) vor dem Stadtrat vereidigt. Zugleich wird ihm die Ernennungsurkunde überreicht. Auf diesen Termin verständigten sich Schmitt und Leibe bei einem ersten Kennenlerngespräch am heutigen Donnerstagnachmittag im Trierer Rathaus. Der avisierte Arbeitsbeginn des neuen Kulturdezernenten wird voraussichtlich am 18. April sein. (tr)



Drucken