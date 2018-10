Verein “Rettet Brubach” kämpft weiter

TRIER. Mit zwei weiteren Veranstaltungen protestiert der Verein “Rettet Brubach” gegen die Absicht der Stadt, auf dem Brubacher Hof ein neues Wohngebiet zu erschließen.

Am Montag, 29. Oktober, lädt der Verein um 19 Uhr alle interessierten Bürger zu einem Informationsabend in das Kasino am Kornmarkt ein. Der Abend steht unter dem Thema “Enteignung vor Rechtmäßigkeit?”

Zusätzlich ist für die Sitzung des Stadtrates am 6. November – an diesem Abend soll die Entscheidung über das geplante Vorhaben fallen – eine Mahnwache vor dem Rathaus geplant.

Der Verein wehrt sich nach Kräften gegen ein neues Wohngebiet auf Brubach und verweist darauf, dass “der entsprechende Flächennutzungsplan noch nicht einmal von der Aufsichtsbehörde genehmigt wurde und erst recht noch kein Bebauungsplan für diese Fläche vorliegt.” Angesichts von rückläufigen Bevölkerungsprognosen fehle jede Erforderlichkeit für eine solche Eilmaßnahme. Zudem seien die mit einem neuen Baugebiet verbundenen Verkehrsprobleme noch nicht gelöst. (tr)



