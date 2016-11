Verein Trierisch stellt Neues Trierisches Jahrbuch vor

TRIER. Das Neue Trierische Jahrbuch 2016 ist am Markt. Auf über 300 Seiten finden sich spannende, informative aber auch humorvolle Beiträge aus der jüngeren wie auch älteren Zeit der Moselstadt. 20 Autoren haben an dem 56. Band der Jahreszeitschrift mitgewirkt. Etwa 200 Interessenten waren der Einladung von Schriftleiter Udo Fleck gefolgt und zur Präsentation in den Rokokosaal im Kurfürstlichen Palais gekommen.

Von Rolf Lorig

Kultur braucht Musik. Und die gab es an diesem Abend reichlich. Sowohl vom Madrigalchor unter der Leitung von Professor Klaus Fischbach wie auch vom Publikum selbst, das wie bei jeder Jahrbuch-Vorstellung des Vereins Trierisch den Abend mit dem ‟Mosellied‟ gemeinsam beschließt. Und was ebenfalls zum Verein Trierisch gehört, das ist die Trierer Mundart. Dafür zeichneten an diesem Sonntag Hiltrud und Walter Schrage sowie Heribert Bisdorf verantwortlich.

Die Grüße der Stadt Trier übermittelte Bürgermeisterin Angelika Birk. Sie hatte schon mal einen Blick in das neue Jahrbuch werfen dürfen und konnte somit den Anwesenden eine Vielzahl an anregenden und interessanten Themen aus der Historie und dem aktuellen Zeitgeschehen ankündigen. Die Lebensqualität einer Stadt hänge maßgeblich von dem Kulturschaffenden ihrer Bürger ab, sagte die Bürgermeisterin und fügte an, dass sie froh sei, dass Trier eine solch große Zahl an Menschen und mit dem Neuen Trierischen Jahrbuch auch das passende Organ dazu habe.

Hilfe von den Schweizer Dörfern

Zur Präsentation des neuen Jahrbuches gehört traditionell auch ein Festvortrag. Den hielt in diesem Jahr Bernhard Simon, Leiter des Trierer Stadtarchives. Anlässlich des 70. Jahrestages erinnerte er an die Hilfe der Schweiz nach der Beendigung des zweiten Weltkrieges. Wie schon in den Jahren 1918/19 leistete die Schweiz der Stadt Trier neben anderen Städten von 1946 – 1948 unter anderem mit der Errichtung des Schweizer Dorfes auf dem Augustinerhof neben dem Hochbunker erneut tätige Hilfe. Nutznießer dieser Hilfe waren bedürftige Kinder im Alter von sechs bis 14 Jahren. Während ein Teil dieser Kinder für etwa drei Monate zu Pflegeeltern in die Schweiz durfte, erhielten die anderen Kinder hier Unterstützung in Form von Mahlzeiten, Schuhen und Kleidung. Etwa 2300 Kinder, so die Recherchen des Stadtarchivars, erhielten so im ersten Monat überlebenswichtige Nahrung. Die Zahl der Bedürftigen stieg rasch an, monatlich wurden etwa 38.000 Essen ausgegeben, bis zum Abzug der Schweizer waren es mehr als eine Million Mahlzeiten.

Bildmotiv von Jakob Schwarzkopf

Und dann war es so weit: Schriftführer Udo Fleck stellte das Neue Trierische Jahrbuch vor. Bürgermeisterin Angelika Birk hatte nicht zu viel versprochen. Der Mix der Themen in dem mit einem Bildmotiv von Jakob Schwarzkopf verzierten Buch untergliedert sich in die Bereiche Geschichte und Kultur; Architektur und Kunst; Mundart; Ehrungen, Glückwünsche und Gedenken sowie in Jahresberichte. Hier finden sich unter anderem Beiträge über namhafte Maler, die in Trier gelebt haben; ein Beitrag berichtet vom ersten Katholikentag in Trier, der 1865 stattfand; eine andere Recherche beschäftigt sich mit dem früheren Hindenburg-Gymnasium in der Zeit des Dritten Reiches oder aber es wird über Frauenpower in den beiden Frauenkabaretten ‟K(r)ampfadern‟ und ‟Lästerlich‟ berichtet. Wobei der Bogen der Themen noch viel weiter spannt. Die Geschichte des Familienunternehmens ‟Konditorei Raab‟ findet sich hier ebenso wie ein Beitrag über den Karatekämpfer und die lebende Soul-Legende James Marsh. Und auch die Bedeutung des Mosel Musikfestivals und der hier anstehende Intendantenwechsel im kommenden Jahr wird ebenso thematisiert wie die Arbeit von Generalmusikdirektor Victor Puhl mit den Philharmonikern des Stadttheaters. Das Credo des Beitrages, aber auch das des anwesenden Publikums: ‟Puhl muss in Trier bleiben!”

Mit dieser Aufzählung sind die Themen im Buch noch längst nicht abgearbeitet. Wer sich als Trierer mit seiner Stadt beschäftigt, wird dieses Werk sicherlich gerne besitzen wollen. Der Verein Trierisch gibt seine Jahrbücher im Selbstverlag heraus. Die Kontaktadresse lautet vorstand@verein-trierisch.com.