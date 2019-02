TRIER. Arbeiten und die gleichzeitige Betreuung von Kindern oder Pflege von Angehörigen stellen immer neue Herausforderungen für Arbeitnehmende aber auch für die Unternehmen dar. Je nach Lebenssituation treten neue, individuelle Fragen und Probleme auf. Auch wenn Arbeitgeber immer flexiblere Arbeitsmodelle anbieten, müssen diese Stellen erst einmal gefunden werden und ein Plan für das eigene Zeitmanagement gemacht werden.

Am Dienstag, dem 5. Februar 2019, um 9.30 Uhr bietet die Beauftragte für Chancengleichheit am Arbeitsmarkt Hanna Theresa Kunze in der Agentur für Arbeit Saarburg (Güterstraße 5) eine Gruppeninformationsveranstaltung an, um Fragen rund um das Thema Vereinbarkeit von Familie und Beruf zu beantworten. Sie gibt dabei Tipps und Anregungen zum Thema und stellt regionale Unterstützungsangebote vor.

Die Teilnahme ist kostenfrei, um Anmeldung per Email an Trier.BCA@arbeitsagentur.de wird gebeten. (tr)



