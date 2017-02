Vereinigte Hospitien – Katholisch? Nein, danke!

TRIER. Der Verwaltungsrat der Vereinigten Hospitien ist seit knapp drei Jahren in seiner Arbeit eingeschränkt. Der Grund: Die Trierer Grünen blockieren den dritten städtischen Sitz im Gremium. Seit der Kommunalwahl von Mai 2014 tobt nach reporter-Informationen ein heftiger Streit hinter den Kulissen darüber, ob die Mitglieder des Verwaltungsrates zwingend römisch-katholisch sein müssen. Das sieht die derzeit noch gültige Satzung der Stiftung so vor. Die Ratsfraktion der Grünen wollte ihre Vorsitzende Petra Kewes in das Gremium schicken. Doch Kewes ist konfessionslos. Weil die Grünen weiter auf ihre Frontfrau bestehen, ist der städtische Sitz unbesetzt. Bei der SPD, aber auch bei der CDU spricht man von einer “bewussten Provokation”. Zwar soll die Satzung nach weiteren reporter-Informationen voraussichtlich noch im Februar dahingehend geändert werden, dass nicht mehr ausschließlich die katholische, sondern eine christliche Konfession Voraussetzung für die Mitglieder des Verwaltungsrates ist. Doch auch dann würde Kewes als Konfessionslose die Bedingung nicht erfüllen. Wegen des anhaltenden Streits ließ Oberbürgermeister Wolfram Leibe (SPD) zwischenzeitlich sogar den Vorsitz im Gremium ruhen. Die Vereinigten Hospitien sind der größte Altenheimanbieter in Trier. Der Oberbürgermeister und der Trierer Bischof als dessen Stellvertreter sind geborene Mitglieder des Verwaltungsrates.

In der CDU-Fraktion war man not amused, als das Thema vor zwei Wochen aufkam. Die anhaltende Blockadepolitik des grünen Bündnispartners bei den Vereinigten Hospitien stößt vielen Christdemokraten sauer auf. Bertrand Adams, Ex-Fraktionschef und Ex-Landtagsabgeordneter der CDU, sitzt für die Union im Verwaltungsrat der Stiftung. Sein Kollege dort: Rainer Lehnart von der SPD. Bis zur Kommunalwahl 2014 war Ex-Grünen-Stadträtin Gudrun Backes die Dritte im Bunde des städtischen Dreigestirns. Den drei größten Fraktionen im Stadtparlament steht jeweils ein Sitz im Verwaltungsrat der Stiftung zu. Die Grünen wollten die Katholikin Backes in der neuen Legislatur durch Fraktionschefin Kewes ersetzen. Doch dann fiel auf: Kewes ist konfessionslos, ihr Mitwirken im Gremium daher nicht satzungskonform.

Dennoch versteiften die Grünen sich auf Kewes. Der Fraktion geht es ums Prinzip. Gegenüber dem reporter teilen die Grünen schriftlich mit: “Wir sind der Auffassung, dass die Stiftung der Vereinigten Hospitien in der Festlegung auf ausschließlich Mitglieder katholischer Konfession im Verwaltungsrat die vom Gesetzgeber verlangte Trennung von Staat und Kirche nicht befolgt. Auch ist dies nicht im Stiftungszweck begründbar.” Ende November 2016 schalteten die Grünen schließlich die ADD als Aufsichtsbehörde der Stiftung ein. In ihrem Schreiben an die Aufsichtsdirektion, das dem reporter vorliegt, beziehen die Grünen sich auf ein Urteil des Oberlandesgerichts Koblenz aus dem Jahre 2004, das die Stiftung als staatliche und nicht als kirchliche Stiftung bestätigt.

In ihrem Antwortschreiben vom 12. Dezember, das dem reporter ebenfalls vorliegt, stellt die ADD jedoch fest, dass sie als Stiftungsaufsicht nicht dafür zuständig sei, “Angelegenheiten oder Rechtsverhältnisse der Stiftung im Verhältnis zu Dritten zu überprüfen oder zu bewerten”. Heißt im Klartext. Nur der Verwaltungsrat kann die Bestimmungen der Satzung ändern. Das sei so auch im Landesstiftungsgesetz festgelegt.

Der Vorstoß, die römisch-katholische Konfession als Voraussetzung für die Mitgliedschaft im Verwaltungsrat aus der Satzung zu streichen, läuft jedoch bereits seit mehr als drei Jahren – nach reporter-Informationen mit Zustimmung und Unterstützung des Bistums. Die neue Satzung, die aktuell noch bei der ADD zur Genehmigung liegt, verpflichtet die Mitglieder des Verwaltungsrates nur noch dahingehend, einer christlichen Konfession anzugehören – und zwar jener Kirchen, die in der “Arbeitsgemeinschaft christlicher Kirchen Region Südwest” zusammengeschlossen sind. Dazu gehören unter anderem auch evangelische Kirchen, Alt-Katholiken, Baptisten, Methodisten und Mennoniten.

“Das ist ein klares Zeichen für die Ökumene”, sagt SPD-Mann Lehnart gegenüber dem reporter. “Ich setze mich seit Jahren dafür ein, dass nicht nur Katholiken im Verwaltungsrat vertreten sein dürfen.” CDU-Mann Adams bestätigte die Ausführungen Lehnarts gegenüber dem reporter. Auch der Christdemokrat tritt für eine konfessionelle Öffnung des Verwaltungsrates ein, die allerdings auch dem ursprünglichen Stiftungsgedanken Rechnung tragen soll. Denn die Vereinigten Hospitien gingen nach einem Dekret des französischen Kaisers Napoleon Bonaparte aus dem Zusammenschluss der katholischen Trierer Hospitäler hervor.

Lösung nicht in Sicht

Den Grünen geht die Öffnung hin zur christlichen Ökumene allerdings nicht weit genug. Sie pochen weiter auf die komplette Streichung der konfessionellen Bindung. “Es ging und geht der Fraktion vordringlich um Klärung, da dies unseres Erachtens nach ein Präzedenzfall ist”, teilt die Fraktion schriftlich auf reporter-Anfrage mit. Schließlich seien “ähnliche Fälle denkbar, in denen Stiftungen – wie die Hospitien nichtkirchlich und staatlich – weite Bevölkerungsteile ausschließende Vorgaben machen, was wir kritisch sehen”. Weil die Grünen “die Vorgaben in der Satzung nicht akzeptieren können, hat die Fraktion beschlossen, den Sitz unbesetzt zu lassen”.

Mit ihrer Blockadehaltung bringen die Grünen auch Oberbürgermeister Wolfram Leibe (SPD) in Bedrängnis. Der Stadtchef fungiert als Vorsitzender des Verwaltungsrates, ist zugleich aber ferner auch Vorsitzender des Stadtrates. Weil alle Beschlüsse hinsichtlich der Hospitien in nichtöffentlichen Sitzungen getroffen wurden, läuft Leibe bei allen öffentlichen Äußerungen Gefahr, gegen den Datenschutz zu verstoßen. Deswegen formuliert der Sozialdemokrat diplomatisch, wenn er gegenüber dem reporter von zwei separaten Strängen spricht.

“Wenn Frau Kewes sich persönlich diskriminiert sieht, dann ist das ihre private Angelegenheit”, so Leibe. Als Vorsitzender des Rates habe er jedoch auch die Verpflichtung zu reagieren, “wenn das Recht eines Stadtratsmitgliedes tangiert wird”. Deswegen habe er seinen Vorsitz im Verwaltungsrat ruhen lassen und auf die Beilegung des Streits gehofft. Vertreten wurde Leibe von Dompropst Werner Rössel, der wiederum als Vertreter von Bischof Stephan Ackermann im Gremium sitzt.

Dass weder dem OB noch Rössel die aktuelle Situation schmeckt, ist ein offenes Geheimnis. Doch auch hier formuliert Leibe zurückhaltend: “Mein Bestreben ist es, die Hospitien arbeitsfähig zu halten.” Der eingeschränkte Einfluss der Stadt im Gremium ist jedoch keineswegs im Sinne des Stadtchefs. Schließlich trifft der Verwaltungsrat wichtige und zukunftsträchtige Entscheidungen bei der Entwicklung des größten Trierer Altenheimanbieters. Aktuell ist die Arbeit des Verwaltungsrates allerdings stark eingeschränkt.

SPD-Mann Lehnart wird da deutlicher als sein Parteifreund Leibe. “Die Blockadehaltung der Grünen ist ein Unding, weil es ihnen nicht um die Sache oder das Interesse der Stadt, sondern rein ums Prinzip geht.” Eine Lösung des Konfliktes deutet sich aktuell nicht an. Denn auch nach der Satzungsänderung wird Grünen-Frontfrau Kewes die festgelegten Bedingungen nicht erfüllen – es sei denn, sie tritt in eine der angeschlossenen christlichen Kirchen ein. Damit aber ist nach der Grünen-Antwort auf die reporter-Anfrage nicht zu rechnen. Somit wird der Streit sich fortsetzen und der dritte städtische Sitz auch weiter unbesetzt bleiben, weil für die Grünen auch ein Kewes-Ersatz nicht infrage kommt. (et)

Extra

Dem Verwaltungsrat der Vereinigten Hospitien gehören drei Mitglieder der Stadtratsfraktionen an. Ferner sitzen vier Trierer Bürger im Gremium, von denen jeweils einer am Ende eines Kalenderjahres ausscheidet. Den Vorsitz führt der Trierer Oberbürgermeister. Dessen Vertreter ist der jeweilige Trierer Bischof als ebenfalls geborenes Mitglied.

Die Vereinigte Hospitien als einheitliches Rechtsgebilde verdanken ihre Entstehung den Dekreten Kaiser Napoleons vom 9. Oktober 1804 und vom 24. Mai 1805 und dem dieses Dekret ergänzenden Ausführungsreskript vom 3. Mai 1806. Die bis dahin in Trier und Vororten bestehenden Hospitäler und Anstalten wurden unter eine gemeinsame Verwaltung gestellt, ohne ihren je eigenen Stiftscharakter zu verlieren.

1811 übernahmen durch Vermittlung des Trierer Bischofs Charles Maney die Schwestern vom hl. Karl Borromäus aus Nancy die Pflege und den gesamten Innendienst in den Vereinigten Hospitien von St. Irminen. Mit den Schwestern gewann die Kranken- und Altenpflege an Professionalität. (et)

Drucken