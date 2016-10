Vergnügt, erlöst, befreit – Festjahr 500 Jahre Reformation

TRIER. Vom 31. Oktober 2016 bis zum 31. Oktober 2017 feiert die Evangelische Kirche 500 Jahre Reformation. Dieses Reformationsfest steht auch im Kirchenkreis Trier wie in der gesamten Evangelischen Kirche im Rheinland unter dem Motto “Ich bin vergnügt, erlöst, befreit”.

Aus diesem Grund laden die 20 Gemeinden des Evangelischen Kirchenkreises Trier – von Hermeskeil bis Gerolstein, von Bitburg bis Krummenau – rund um den Reformationstag 2016 zu unterschiedlichsten Veranstaltungen und Aktion zur Eröffnung des Festjahres ein. Unter anderem auch zur gemeinsamen Nacht der Kirchen, die in vielen Gemeinden am 31. Oktober mit einem buntem und ausgefallenen Programm stattfindet. Dabei gibt es neben stimmungsvollen Reformationsgottesdiensten auch eine ganz praktische Stärkung in Form eines ‟reformatorischen Wurstessens“, der Verkostung eines eigens gebrauten Caspar-Oelvian-Bieres, stimmungsvolle Lichtinstallationen in und um die Kirchen, musikalische Beiträge der Extraklasse sowie neben Zeit zu Besinnung und Gebet auch viel Wissenswertes rund um die Reformation vor 500 Jahren. Und wer wissen will, welche Veranstaltungen in der eigenen Region stattfinden, der findet alle Veranstaltungen im Detail auf der Webseite des Kirchenkreises zum Reformationsfest: vergnügt-erlöst-befreit.de (tr)