TRIER. Ausgehend von der Ausstellung der Misereor-Hungertücher im Museum am Dom geht Referent Markus Groß-Morgen in seinem Vortrag “Verhüllen und Enthüllen – wie christliche Offenbarung ins Bild gesetzt wurde” am Mittwoch, 5. April, 19 Uhr, im Museum am Dom dem Motiv des Verhüllens im religiösen Kontext nach. Dabei sind zuerst die mittelalterlichen Hunger- oder Fastentücher zu nennen. Bei diesem Brauch wurde in der Zeit zwischen Aschermittwoch und Ostern der Altar oder der ganze Chor mit einem Tuch verhüllt.

Der Vortrag verfolgt das Motiv des Verhüllens noch weiter: Es findet sich quer durch die Religionen als ein uraltes religiöses Zeichen, das die Unnahbarkeit Gottes zum Ausdruck bringen soll. Zeitgenössische Künstler wie der Verhüllungskünstler Christo bedienen sich dieser ursprünglich religiösen Symbolik und eröffnen damit ihren Kunstwerken zusätzliche Bedeutungsebenen. Beispiele aus der Liturgie und der Kunstgeschichte runden das Bild ab. Der Eintritt kostet zwei Euro. (tr)



