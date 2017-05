Verkehrseinsatz wegen Entenfamilie

TRIER. Einen nicht alltäglichen Polizeieinsatz hatte die Autobahnpolizei an Christi Himmelfahrt gegen 11.00 Uhr auf der A 602 kurz vor dem Verteilerkreis Trier in Richtung Stadtgebiet. Ausgerechnet auf der Überholspur der A 602 unternahm eine Entenfamilie ihren (Vatertags?)-ausflug.

Wie die Polizei mitteilt, kam es dadurch immer wieder zu gefährlichen Bremssituationen auf der Autobahn. Eine Streife der Polizeiautobahnstation Schweich sperrte daher die Fahrbahn und versuchte die scheuen Tiere mit Unterstützung einiger hinzueilender Verkehrsteilnehmer in Richtung Moselufer zu treiben. “Dies misslang allerdings, weil sich die Elterntiere wiederholt den Anweisungen der Beamten widersetzten, sich durch rasante Flugmanöver und Laufeinlagen unerlaubt von der Einsatzstelle entfernten, um anschließend wieder zurückzukehren”, so der humorvoll formulierte Polizeibericht.

Mit vereinten Kräften konnte schließlich hilfsweise der sechsköpfige Nachwuchs nach etwa zehn Minuten eingefangen “und nach kurzer Gewahrsamnahme” in einem ausgeborgten und anschließend ungereinigt nicht mehr nutzbaren Einkaufskorb am naheliegenden Moselufer am Verteilerkreis freigelassen werden. Es wird davon ausgegangen, dass die Enteneltern ihre laut quakenden Küken wieder gefunden haben. (tr/rl)



