Verkehrsinsel in Sichelstraße neu bepflanzt

TRIER. Stolz präsentieren die neue Leiterin des städtischen Grünflächenamts, Christine-Petra Schacht (Mitte) sowie ihre Mitarbeiter Sabine Richie und Gerd Tholl die neu bepflanzte Verkehrsinsel an der stark frequentierten Ecke Sichel-/Flanderstraße. Wo bis vor wenigen Wochen noch eine unschöne Bepflanzung aus den 1970er Jahren wucherte, wachsen jetzt verschiedene Gräser, Stauden und Solitärgehölze rund um die etwa 80 Jahre alte Platane. “Wir haben hier eine Abwechslung, was Farbe und Form der Pflanzen angeht. Auch die Höhenstruktur ist unterschiedlich”, erläutert Schacht. Ideen, “mehr Grün in die Stadt zu bringen”, hat die studierte Landschaftsarchitektin, die vorher in Berlin gearbeitet hat, viele: Etwa einen Schnullerbaum, an den Kinder ihre Schnuller hängen können. (tr)



