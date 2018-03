Verkehrskontrollen im Rahmen des “Trier-Tag“

TRIER. Bei dem wöchentlichen Kontrolltag der Polizei Trier, dem sogenannten “Trier-Tag“, wurden an unterschiedlichen Örtlichkeiten Verkehrskontrollen durchgeführt.

An der Grundschule Mariahof und an der Grundschule Tarforst fand eine Schulwegüberwachung mit Schwerpunkt Kindersicherung statt. Dabei wurden 20 Fahrzeuge kontrolliert. Drei Kinder waren in den Fahrzeugen unzureichend gesichert, zwei Fahrzeugführer fuhren mit ihrem PKW unberechtigt über eine Busspur. Ebenfalls führte die Polizei mehrere verkehrserzieherische Präventionsgespräche mit den Eltern.

Bei einer allgemeinen Verkehrskontrolle im Bereich des Verteilerkreis Nord wurden 14 Fahrzeuge kontrolliert. Vier Fahrzeugführer waren nicht angeschnallt und drei benutzen verbotswidrig ihr Mobiltelefon während der Fahrt.

In der Fußgängerzone wurden sieben Fahrradfahrer verwarnt, weil sie in der Fußgängerzone verbotswidrig ihr Fahrrad nutzten.

Die “Trier-Tage“ finden wöchentlich an wechselnden Tagen im gesamten Stadtgebiet zur Verbesserung der allgemeinen Verkehrsmoral und an erkannten Unfallhäufungsstellen statt. (tr)



Drucken