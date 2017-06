Verkehrsunfall mit Flucht

TRIER. Am Samstag, dem 10.06.2017, 22.45 Uhr ereignete sich in der Eurener Straße ein Verkehrsunfall. Dabei streifte ein Pkw ein geparktes Fahrzeug. An beiden Pkw wurden die Spiegel beschädigt. Der Verursacher flüchtete. Aufgrund eines vorgefundenen rechten Außenspiegels handelt es sich bei dem flüchtigen Fahrzeug um einen Pkw der Marke VW Polo, Farbe blau.

Zeugen werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Trier, Tel. 97793200, in Verbindung zu setzen. (tr)



