Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden

TRIER. Am Montag, 29. Oktober, ereignete sich am St. Barbara-Ufer in der Höhe Südallee, gegen 23.14 Uhr, ein schwerer Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Fahrzeugen.

Ersten Ermittlungen zufolge befuhr eine Frau mit ihrem PKW das St. Barbara-Ufer aus Richtung Johanniterufer kommend in Richtung Konz. Im Kreuzungsbereich, Höhe Südallee, wollte die Fahrerin nach links in die Südallee abbiegen. Offenbar missachtete sie dort die rot geschaltete Lichtzeichenanlange und es kam zu einem Zusammenstoß mit einem aus Richtung Konz kommenden Fahrzeug, das geradeaus in Richtung des Johanniterufers fuhr.

Glücklicherweise wurde bei dem Zusammenstoß niemand verletzt. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden, beide Autos mussten aufgrund fehlender Fahrbereitschaft abschleppt werden.

Für die Dauer der Verkehrsunfallaufnahme war eine eingeschränkte Verkehrsregelung durch die Polizei notwendig, bei der die Einfahrt in Richtung Südallee in Höhe der Unfallstelle für den fließenden Verkehrs etwa eine halbe Stunde gesperrt werden musste.

Die Polizei bittet Zeugen, die den Unfall gesehen haben, sich bei der Polizeiinspektion Trier unter der Telefonnummer 0651/9779-3200 zu melden. (tr)



