Verkehrsunfall mit leicht verletztem Motorradfahrer

TRIER. Am Freitag, 28.Juli 2017 kam es gegen 16:45 Uhr in der Niederkircher Straße, Einmündung zur Luxemburger Straße, zu einem Verkehrsunfall. Beteiligt wearen ein Motorrad und ein PKW. Der Motorradfahrer wurde dabei leicht verletzt und musste zunächst vorsorglich in ein Trierer Krankenhaus gebracht werden.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang machen können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Trier (0651/9779-3200) in Verbindung zu setzen. (tr)



