Update: Verkehrsunfallopfer ist verstorben

TRIER. Die Polizei Trier bittet um Mithilfe: Am Montag, 30. Oktober, kam es um 12.18 Uhr auf dem Parkplatz des Einkaufszentrums Tarforst zu einem Verkehrsunfall mit einer Verletzten. Laut Mitteilung der Polizei fuhr eine 85-jährige Verkehrsteilnehmerin den Parkplatz entlang des Edeka-Marktes in Fahrtrichtung Am Trimmelter Hof. Als sie einem rückwärts ausparkenden Pkw nach rechts auswich, erfasste sie eine am rechten Fahrbahnrand gehende 83-jährige Fußgängerin. Diese wurde durch den Zusammenstoß schwer verletzt und in ein Krankenhaus eingeliefert. Inzwischen ist das Unfall-Opfer gestorben, wie die Polizei weiter mitteilt.

Gesucht werden Zeugen, die das Unfallgeschehen beobachtet haben und sachdienliche Hinweise hierzu geben können. Insbesondere der Verkehrsteilnehmer, der mit seinem PKW im genannten Zeitraum rückwärts ausparkte wird gebeten, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Wie die Polizei soeben mitteilte, ist die 83-jährige Fußgängerin mehrere Tage nach dem Unfallgeschehen im Krankenhaus verstorben. Die Polizei Trier ermittelt derzeit, ob zwischen dem Unfallgeschehen und dem Todeseintritt ein kausaler Zusammenhang besteht.

Hinweise zu dem Unfall können bei der Polizeiinspektion Trier unter Tel.: 0651-9779 3200 oder der Polizeiwache Innenstadt unter Tel.: 0651-9779 1715 gegeben werden.

(tr)



