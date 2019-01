Verkehrsunfall mit verletztem Kind – Zeugen gesucht

TRIER. Am Dienstag, 29. Januar, ereignete sich gegen 7.30 Uhr im Berufsverkehr ein Verkehrsunfall. In der Ostallee, in Höhe der Einmündung Schützenstraße, wurde ein 14-jähriges Mädchen beim Überqueren der Fahrbahn von einer silbernfarbenen Limousine erfasst und zu Boden geschleudert.

Das Mädchen wurde durch den Unfall glücklicherweise nur leicht in Form von Schürfwunden und Prellungen verletzt. Nach Angaben des PKW-Fahrers befanden sich zum Unfallzeitpunkt mehrere Fahrzeuge hinter ihm, deren Fahrer möglicherweise Zeugen des Unfalls wurden.

Zeugen, die Hinweise zum Unfallhergang geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Trier unter der Telefonnummer 0651/9779-3200 zu melden. (tr)



