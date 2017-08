Verkehrsunfall während des Olewiger Weinfests

TRIER. Am Montag, 07. August, kam es gegen 21:45 Uhr in der Riesling-Weinstraße in Trier-Olewig zu einem Verkehrsunfall. Dabei ist ein silbernes Fahrzeug gegen einen geparkten weißen Mercedes Sprinter gefahren. Das silberne Fahrzeug ist zunächst an der Unfallstelle verblieben. Bei dem Eintreffen der Polizei war dieses jedoch nicht mehr vor Ort.

Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich an die zuständige Polizeiinspektion Trier (0651- 9779 3200) zu wenden. (tr)



