Verkehrsunfall – Zeugen gesucht

TRIER. Am Mittwoch, 29. November, ereignete sich gegen 08.10 Uhr in der in der Hohenzollernstraße ein Verkehrsunfall . Ein Bus der Linie 5 streifte im Vorbeifahren einen rechtsseitig an der Sparkassenfiliale geparkten, vermutlich weißen PKW.

Bei dieser Kollision wurde am geparkten Auto der linke Außenspiegel beschädigt.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang geben können, sowie der Halter des beschädigten PKW werden gebeten, sich mit der Polizei Trier in Verbindung zu setzen. Tel.: 0651-9779/1710 (tr)



