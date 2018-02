Verkehrsunfallflucht in der Leanderstraße in Trier

TRIER. In einem frei zugänglichen Hinterhof in der Leanderstraße ereignete sich am heutigen Freitag, 16. Februar, zwischen 0.00 Uhr und 8 Uhr ein Verkehrsunfall, bei dem ein parkender PKW erheblich beschädigt wurde. Die Schadenshöhe dieses silberfarbenen Citroen wird auf 2500 Euro geschätzt.

Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallörtlichkeit. Zeugen des Verkehrsunfalles werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion in Trier (0651/9779-3200) zu melden. (tr)



Drucken