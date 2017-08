Verkehrsunfallflucht — Zeugen gesucht

TRIER. Am Montag, 14. August, kam es in der Zeit von 15:oo Uhr – 17:30 Uhr am Telekom-Shop in der Castelforte 2 zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Flucht.

Der beschädigte PKW, ein roter Fiat Bravo, stand in einer Parkbox seitlich des Shops an der Hauswand geparkt. Dort wurde er vermutlich beim Ein – oder Ausparken von einem links daneben geparkten PKW beschädigt. Es entstand ein Sachschaden von ca. 1.000 Euro.

Wer kann Angaben zum Unfallverursacher machen?

Hinweise bitte an die Polizeiwache Trier Innenstadt, Telefonnummer: 0651 9779 1715. (tr)



