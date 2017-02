Verlängerte Öffnungszeiten der Kfz-Zulassung

TRIER. Vom 1. März an gelten in der städtischen Kfz-Zulassungsstelle sowie der Straßenverkehrsbehörde in der Thyrsusstraße verlängerte Öffnungszeiten. Die Zulassungsstelle steht den Kunden Montag, Dienstag, Mittwoch und Freitag, jeweils sieben bis 13 Uhr, und am Donnerstag von zehn bis 18 Uhr zu Verfügung.

Die Straßenverkehrsbehörde ist vom 1. März an erreichbar Montag bis Freitag, acht bis zwölf Uhr, und am Donnerstag zusätzlich von 14 bis 18 Uhr. Das Büro für Bewohnerparkausweise ist von Montag bis Mittwoch zusätzlich von 14 bis 15 Uhr geöffnet. Die Öffnungszeiten der Fahrerlaubnisbehörde (Montag bis Freitag, acht bis zwölf Uhr) und Donnerstag (zusätzlich von 14 bis 18 Uhr) sowie der Außenstellen der Kfz-Zulassung in Saarburg und Hermeskeil (Montag bis Freitag, 7.30 bis 10.30 Uhr) bleiben unverändert. (tr)



