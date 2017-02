Vermisste Mädchen wieder da

TRIER. Die beiden 16 und 17 Jahre alten Mädchen, nach denen die Polizei mit einer Vermisstensuche öffentlich gefahndet hatte, sind seit dem frühen Samstagmorgen wieder zurück. Das hat die Polizei am Samstagnachmittag mitgeteilt. Die Ermittlungen zum zwischenzeitlichen Aufenthaltsort der beiden als vermisst Gemeldeten dauern nach Polizei-Angaben an.

Ihre Eltern hatten die Mädchen am Montag, 20. Februar, bei der Polizei als vermisst gemeldet, nachdem sie nicht wie gewohnt nach Hause gekommen waren. Nachdem sofort eingeleitete erste polizeiliche Maßnahmen nicht zum Auffinden der jungen Mädchen führten, fahndete die Polizei seit Mittwoch, 22. Februar, öffentlich nach ihnen.

Nach intensivierten polizeilichen Ermittlungen fand die Polizei die 16- und 17-jährigen Jugendlichen in der Nacht zum Samstag, 25. Februar, in einem benachbarten Bundesland. Die beiden werden nun wieder in die Obhut ihrer Familien gegeben. (tr)



Drucken