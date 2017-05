Vermisster Mann gefunden

TRIER. Der seit Montagmorgen, 29. Mai, vermisste 83 Jahre alte Mann aus Trier ist am frühen Nachmittag gesund aufgefunden worden. Der Vermisste war gegen 8.15 Uhr zuletzt in einem Trierer Krankenhaus gesehen worden.

Nachdem die Vermisstenmeldung bei der Polizei eingegangen war, startete die Polizeiinspektion Trier sofort eine Suchaktion in der Stadt. Auch die Berufsfeuerwehr Trier sowie die freiwilligen Löschzüge aus Olewig, Stadtmitte, Euren, Zewen, Biewer, Irsch und Kürenz sowie die Hundestaffeln aus Zerf und Wittlich beteiligten sich mit insgesamt 82 Einsatzkräften an der Suchaktion. Auch die Wasserschutzpolizei war in die Suche eingebunden.

Aufgrund seines Gesundheitszustandes und der heißen Witterung hatte die Polizei befürchtet, dass sich der an Demenz erkrankte Mann in einer hilflosen Lage befindet. (tr)



