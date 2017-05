Versuchter Einbruch in der Fröbelstraße

TRIER. Unbekannte haben am Nachmittag des 5. Mai versucht, in ein Mehrfamilienhaus in der Trierer Fröbelstraße einzubrechen. Der Geschädigte stellte fest, dass die Täter offensichtlich versucht hatten, über die Terrassentür in das Mehrfamilienhaus einzubrechen.

Er stellte Hebelspuren an der Tür fest, die den Einbruchsversuchen offenbar Stand gehalten hatte. Die Täter waren vermutlich über die Hofeinfahrt zur Rückseite des Gebäudes gelangt und hatten erfolglos versucht, einzusteigen. Die Tatzeit dürfte zwischen dem 30. April und dem 5. Mai gelegen haben.

Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0651 / 97792290 an die Kripo Trier zu wenden.

Mehr zum Thema Einbruchschutz unter diesem Link. (tr)



