Versuchter Einbruch in früheres Hotel in der Engelstraße

TRIER. Soeben meldet die Polizei noch einen versuchten Einbruch, dieses Mal war ein ehemaliges Hotel in der Engelstraße, das seit einiger Zeit leersteht, das Ziel. Aufgefallen ist die Tat am gestrigen Montag gegen 14 Uhr. Ein Berechtigter hatte das Anwesen unversehrt am Samstag, 14. Oktober, gegen 11 Uhr verlassen, die Manipulationen gestern entdeckt und daraufhin die Polizei verständigt.

Vor Ort zeigte sich, dass Unbekannte versucht haben, die Holztür mit einem flachen Gegenstand im Bereich des Schlosses aufzuhebeln. Dabei wurde das Schließblech verbogen. Zu einer Öffnung der Tür kam es jedoch nicht.

Zeugen werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei Trier in Verbindung zu setzen: 0651 / 97792290. (tr)



