Versuchter Einbruch – Polizei nimmt Täter fest

TRIER. Der Polizei ist offenbar die Festnahme jener Tätern gelungen, die seit Tagen in Wohnhäuser der Trierer Innenstadt einbrechen. Die beiden Männer wurden von einem Zeugen am Dienstagnachmittag bei einem weiteren Einbruch in der Engelstraße beobachtet – die sofortige Fahndung führt zur Festnahme der 21 und 22 Jahre alten Einbrecher.

Um kurz vor 16 Uhr am gestrigen Dienstagnachmittag meldete ein aufmerksamer Zeuge einen aktuellen Einbruch in ein Mehrfamilienhaus in der Engelstraße. Der Zeuge hatte zwei Täter beim Einstieg in eine Wohnung beobachtet und die Polizei alarmiert. Die sofort eingeleitete polizeiliche Fahndung führte schließlich zur Feststellung beider Täter, die noch zu flüchten versuchten. Der Fluchtversuch endete jedoch schnell mit der Festnahme im Bereich der Kloschinsky- / St. Mergener Straße. Hierbei versuchte sich einer der Tatverdächtigen der Festnahme zu erwehren, weshalb die einschreitenden Polizeibeamten Pfefferspray einsetzen mussten. In einem mitgeführten Rucksack fanden die Beamten typische Einbruchswerkzeuge.

Einer der Täter ist circa 1,85 Meter groß und schlank, er trug eine dunkle Jogginghose der Marke Nike mit seitlichen Neonstreifen, ein graues Kapuzenshirt und eine grauschwarze Mütze. Er führte einen schwarzen Adidas-Rucksack und eine schwarze Adidas-Umhängetasche mit sich. Ein Dreitagebart lässt ihn als südländisch-arabischen Typ erscheinen. Der zweite Täter ist mit etwa 1,65 Meter auffallend kleiner. Er trug zur Tatzeit eine dunkelblaue Jeans und eine dunkelblaue Kapuzenjacke mit Fellbesatz an der Mütze. Er führte einen schwarzen Rucksack mit Puma-Emblem mit sich.

Beide Männer sind deutsche Staatsangehörige aus Trier und bereits mehrfach, auch einschlägig, vorbestraft. Die Festgenommenen wurden mit dem Ziel der Vorführung beim Haftrichter am heutigen Vormittag in das Polizeigewahrsam eingeliefert.

Die Ermittlungen wurden durch die AG Bandendiebstahl der Kriminaldirektion Trier übernommen. Die Ermittler gehen zurzeit davon aus, dass die beiden Tatverdächtigen für eine Vielzahl der in den vergangenen Wochen in der Trierer Innenstadt verübten Einbrüche in Wohnhäuser verantwortlich sind.

In den vergangenen Tagen fanden drei weitere Einbruchsversuche statt, die gestern angezeigt wurden und zu denen die Polizei weitere Zeugen sucht:

♦ In der Zeit von Samstag, 10. Dezember, 12 Uhr, bis Montag, 12. Dezember, 17 Uhr, hatten unbekannte Einbrecher erfolglos versucht, die Wohnungstür in einem Mehrfamilienhaus in der Franz-Ludwig-Straße aufzuhebeln.

♦ Ein weiterer Versuch fand in der Zeit von 10. Dezember, 11 Uhr, bis 13. Dezember, 21.20 Uhr, in der Paulinstraße statt.

♦ Ein dritter Versuch scheiterte am gestrigen Dienstag, der laut Aussage der Geschädigten zwischen 7 und 17.45 Uhr stattgefunden haben muss.

Die Staatsanwaltschaft Trier wird im Laufe des Vormittags die Vorführung der jungen Männer beim Haftrichter des Amtsgerichts Trier veranlassen und Haftbefehl beantragen.

Die Polizei sucht weiterhin Zeugen, die gebeten werden, sich unter der Telefonnummer 0651/9779-2144 oder -2290 oder unter kdtrier.wohnungseinbruch@polizei.rlp.de zu melden. (tr)