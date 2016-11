Versuchter Einbruch – Auf frischer Tat ertappt

TRIER. Weil eine Hausbewohnerin am gestrigen Mittwochmorgen zwei Männer dabei überraschte, als diese in ihr Haus in Trier-Ehrang einbrechen wollten, flüchteten die beiden Tatverdächtigen mit einem blauen Kleinwagen mit NK-Kennzeichen (Neunkirchen/Saarland). Das Fahrzeug ist später nach einem Einbruch in Welschbillig-Hofweiler aufgefallen.

Um auszukundschaften, ob jemand zu Hause sei, hatten die beiden Männer gegen 8.50 Uhr an der Haustüre geklingelt. Nachdem sich niemand gemeldet hatte, versuchten sie einen Rollladen hochzuschieben und bemerkten dabei die Hausbewohnerin. Daraufhin flüchteten die beiden Unbekannten, die von der Zeugin als südosteuropäisch aussehend beschrieben werden, mit einem blauen Kleinwagen, an dem ein NK-Kennzeichen angebracht war.

Möglicherweise besteht ein Zusammenhang zu einem Einbruch am gleichen Tag in Welschbillig-Hofweiler. Dort waren Unbekannte in ein Einfamilienhaus eingedrungen und hatten Schmuck und Bargeld erbeutet. Weitere Ermittlungen ergaben, dass zum Tatzeitpunkt gegen 11.15 Uhr dort ebenfalls ein blauer Kleinwagen mit NK-Kennzeichen gesehen worden war, in dem drei Personen saßen. Einer dieser Männer wird beschrieben als 18 bis 25 Jahre alt, etwa 1,75 Meterm groß, schlanke Statur. Er soll ein südosteuropäisches Aussehen gehabt und hochdeutsch gesprochen haben.

Die Polizei fragt:

♦ Wer hat den blauen Kleinwagen mit NK-Kennzeichen gesehen oder kann Angaben zu dem Fahrzeug oder den Insassen machen?

♦ Wer kann Hinweise zu den beschriebenen Taten machen?

Hinweise werden erbeten an die Ermittlungsgruppe BandenWED der Kriminaldirektion Trier unter der Telefonnummer 0651/9779-2290 oder -2142 oder per eMail unter kdtrier.wohnungseinbruch@polizei.rlp.de. (tr)