Versuchter Raub in St. Paulin

TRIER. Am vergangenen Dienstag, 22. August 2017, versuchten bislang unbekannte Täter in der Zeit zwischen 16 und 19 Uhr insgesamt vier Opferstöcke in der Basilika “St. Paulin“ in der Thebäerstraße aufzuhebeln.

Wegen der guten Sicherung der Opferstöcke, so der Polizeibericht, scheiterte der Versuch. Allerdings seien die Opferstöcke dabei jedoch erheblich beschädigt worden. Der Sachschaden wird auf ca. 300 Euro geschätzt.

Die Polizei bittet um Hinweise unter 0651/9779-2290 bzw. 0651/9779-2256. (tr)



