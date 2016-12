“Vertrauen wurde enttäuscht, vielleicht sogar missbraucht”

TRIER. Thomas Egger, bis heute Trierer SPD-Dezernent im Stadtvorstand, hat am frühen Montagabend seine letzte Rede vor dem Stadtrat gehalten. Dabei räumte Egger Fehler vor allem im Theater-Skandal ein, verwies aber auch auf Erfolge während seiner knapp siebenjährigen Amtszeit. Ohne Ex-Intendant Karl Sibelius beim Namen zu nennen, sagte der abgewählte Dezernent, gerade in der Theater-Krise sei “Vertrauen enttäuscht und vielleicht sogar missbraucht worden”. Rat und Kulturausschuss seien jedoch ebenso in der Verantwortung gewesen, wie er selbst es war. Der reporter veröffentlicht Egger letzte Stadtratsrede im Wortlaut.

“Ich habe lange darüber nachgedacht, ob ich überhaupt sprechen soll. Man fragt sich doch unweigerlich: was bringt es noch? Ist nicht schon alles entschieden? Wird mir überhaupt noch jemand zuhören? Und wieviel Wahrheit verträgt der Rat und die Öffentlichkeit? Oder bewegen wir uns heute nur im Bereich des ‘Postfaktischen’, wie man ja treffend derzeit eine solche Situation beschreibt.

Doch irgendwie hätte es nicht zu mir gepasst, wäre ich mir nicht treu geblieben, wenn ich mich ohne Kommentar diesem Verfahren einfach gebeugt hätte.

Seit 2004 habe ich als Mitglied des Stadtrates und seit 2010 dann als Beigeordneter daran gearbeitet, die Entwicklung dieser schönen Stadt positiv zu beeinflussen. Viele hier im Raum kennen mich seitdem und ich darf sagen, dass über die Jahre zu vielen von Ihnen ein sehr gutes, freundschaftliches Verhältnis entstanden ist. Diese Freundschaften werden in einer solchen Zeit auf eine harte Probe gestellt, denn es ist wahrlich nicht einfach, das Berufliche vom Menschlichen zu trennen, so sehr man es auch will und glauben möchte.

Doch nicht der Mensch Thomas Egger steht heute zur Debatte, sondern der Beigeordnete der Stadt Trier, als Dezernent verantwortlich für Kultur, Tourismus, Stadtmarketing, Sicherheit und Ordnung. Und mit Blick auf diese Funktion finde ich es schon mehr als bedauerlich, dass die Ereignisse der vergangenen sieben Monate mehr ins Gewicht bei der Beurteilung der Frage fallen sollen, ob noch Vertrauen in meine Arbeit besteht, als die vergangenen sieben Jahre.

Denn in dieser Zeit habe ich mehr als einmal bewiesen, dass der Haushalt des Dezernats sparsam und im geplanten Rahmen abgearbeitet und dennoch viele Projekte und Aufgaben, ob im Pflichtbereich oder dem ständig unter Beobachtung stehenden Freiwilligen Leistungsbereich, auf den Weg und auch zu guten Ergebnissen gebracht werden konnten.

Insbesondere im Bereich von Sicherheit und Ordnung konnte mit dem Brand- und Katastrophenschutzzentrum BKSZ ein Projekt im zweistelligen Millionenbereich sowohl im Zeit- als auch im Kostenrahmen realisiert werden. Von wie vielen Kommunalbauten kann man das behaupten?

Und nachdem der Stadtrat ein PPP-Modell für das BKSZ grundsätzlich abgelehnt hatte, war es an mir, eine sowohl wirtschaftliche wie schnelle Alternative zu einer Eigenrealisierung mit einem immer wieder an seine Kapazitätsgrenzen stoßenden Amt 65 aufzuzeigen. Diese habe ich schließlich mit den Stadtwerken gefunden und ich denke, Sie werden mir zustimmen, dass das ein Modell der Zukunft für unsere Stadt sein kann.

Zum Thema − Die Krise des Systems

Natürlich hätte ich mir in Bezug auf die Hauptfeuerwache gewünscht, heute schon wesentlich weiter zu sein. Doch auch hier ging es mir immer darum, auf Basis sachlich fundierter Untersuchungen zu überzeugen und persönlich-emotionale oder sachfremde Interessen auszublenden. Wir haben dabei den Stadtrat über jeden unserer Schritte informiert und er hat mit einigen Untersuchungsaufträgen auch die Dauer des Verfahrens mitbestimmt.

Unabhängig davon konnten im Bereich des Brandschutzes auch andere, für die Stadt wichtige Maßnahmen umgesetzt werden. Ich denke nur an das neue Feuerwehrgerätehaus in Irsch und die erheblichen Investitionen in Ausrüstung und Gerät sowohl bei der Berufsfeuerwehr als auch den Freiwilligen.

Ein wichtiges, wenn auch in der Regel wenig außenwirksames Thema war für mich die stetige Verbesserung von Strukturen und Verringerung von Schnittstellen, um Zuständigkeiten und Arbeitsinhalte zu bündeln, sie klarer zuzuordnen und insgesamt zu einer größeren Effizienz und Effektivität zu führen.

Aus diesem Grund wurden etwa die Ämter 32, 36 und 38 fusioniert, aus denen das Ordnungsamt mit der Abteilung Verkehrsüberwachung einerseits und das Straßenverkehrsamt mit der Zulassungsstelle andererseits geworden ist.

Und auch die Gründung der Trier Tourismus und Marketing GmbH oder die Verschmelzung der Messefördergesellschaft mit der Betreibergesellschaft der Arena, der Castel GmbH, zur heutigen MVG Messe- und Veranstaltungsgesellschaft Trier waren dieser Idee geschuldet.

Und wer sich die Zeiten davor nochmals vor Augen führt, wird mir doch Recht geben, dass diese Umstrukturierungen wichtig und richtig waren.

Nicht zuletzt deshalb konnte auch eine neue Aufgabe, wie die Übernahme der Geschwindigkeitskontrollen durch die Stadt, erfolgreich umgesetzt werden, wie immer man auch zu diesem Thema politisch steht.

Im Kulturbereich stehen auf der Haben-Seite zudem der für Trier einmalige und Rheinland-Pfalz weit beachtete Kulturleitbildprozess, der zugegeben holprig gestartet ist, dann aber vom Verfahren her und der breiten Beteiligung von Experten einerseits und der Bürgerschaft andererseits erfolgreich und transparent abgeschlossen werden konnte. Die Stadt Trier war in der Folge als Best-Practice-Beispiel zu Vorträgen eingeladen oder von Kollegen, die einen ebensolchen Leitbildprozess einleiten wollten, angefragt.

Die grenzüberschreitenden Kooperationen konnten in meiner Amtszeit erheblich ausgebaut und verbessert werden, was sich auch in der Trierer Präsidentschaft im Verein Kulturraum Großregion niedergeschlagen hat.

Neue, beliebte Veranstaltungsformate, wie die Illuminale oder Porta³, wurden entwickelt. Die Kulturpreise der Stadt wurden sinnvoll reformiert und nachhaltiger gestaltet.

Das Museum hat die Kooperation mit den anderen großen Museen in der Stadt weiter ausgebaut und erfolgreiche Ausstellungen durchgeführt. So zuletzt die Nero-Ausstellung, und wir sind ja auch schon in Vorbereitung des nächsten Highlights für 2018. Vor dem Hintergrund langer Planungsvorläufe – immer mit dem Risiko fehlender Haushaltsmittel – wären solche ambitionierten Projekte ohne die uneingeschränkte Rückendeckung des Dezernenten und seine Überzeugungsarbeit bei Kooperationspartnern, Sponsoren oder anderen Geldgebern kaum möglich gewesen.

Als Kulturdezernent fand ich es überfällig, dem Moselmusikfestival die Anerkennung als Trierer Festival entgegenzubringen und weiter auszubauen. Die Gesellschafterstruktur wurde auf meine Initiative hin neu aufgestellt und Trier als zweitgrößter Gesellschafter nach dem Gründungsgesellschafter Stadt Bernkastel-Kues verankert, um so auch Einfluss im Sinne unserer Stadt nehmen zu können. Und dies zeigt sich nicht zuletzt in dem gelungenen Intendantenwechsel.

Auch beim Theater gab es viele positive Entwicklungen, etwa die Verbesserung der Barrierefreiheit, das Online-Ticketing oder auch die von mir angestoßene, offen und transparent gestaltete Strukturdebatte für das Theater, unabhängig von der derzeit schwierigen Situation und der offenen Frage, wieviel Theater sich Trier leisten will und kann.

Aber natürlich gab es auch eine Reihe von Rückschlägen im Kulturbereich, etwa der Wegfall der Antikenfestspiele oder von Brot&Spiele. Doch auch wenn man das immer wieder glauben machen möchte, so hat in diesen Fällen der Kulturdezernent keinesfalls allein im stillen Kämmerlein die Entscheidungen getroffen, sondern Stadtrat beziehungsweise Kulturausschuss waren in die Diskussion und Entscheidung über die Defizite der Festspiele einerseits oder die aus Sicht der Stadt nicht erfüllbaren Forderungen unseres Partners aus der Privatwirtschaft andererseits einbezogen worden.

Insofern haben wir auch gemeinsam die Verantwortung dafür zu übernehmen, dass wir unserem hohen Anspruch an die Bespielung unseres Römischen Erbes nicht gerecht werden konnten. Und nichts anderes gilt aus meiner Sicht letztlich für das Scheitern von NeroHero!

Ich bitte, mich nicht falsch zu verstehen: Mir geht es heute nicht darum, die Dinge, die unter meiner politischen Verantwortung schiefgelaufen sind, jetzt klein oder schön zu reden.

Dass es in Bezug auf den Intendanten Karl Sibelius und das Theater und in anderer Form auch bei der ttm zu Fehlern mit teilweise erheblich negativen Auswirkungen gekommen ist, dazu stehe ich. Und dass ich hierfür teilweise auch persönlich Verantwortung trage, dazu stehe ich ebenfalls.

Dass aber der Austausch des Dezernenten wirklich die einzige und richtige Antwort auf diese Situation ist, das kann man durchaus auch anders sehen. Da hätte es auch andere, weniger einschneidende Lösungen gegeben, wenn man denn gewollt hätte.

Denn man darf nicht vergessen, dass die in diesen Fällen gemachten Fehler auch viel mit Vertrauen zusammenhängen, das nicht nur Sie alle, sondern auch ich in die handelnden Personen und ihre Fähigkeiten gesetzt haben, und das − ob beabsichtigt oder nicht – enttäuscht, im Einzelfall vielleicht sogar missbraucht worden ist.

Zurück bleibt mit meiner Abwahl ein zunächst verwaistes Dezernat und bei den verbleibenden Stadtvorstandsmitgliedern eine Unmenge mehr Arbeit. Eine Situation, die von heute auf morgen eintritt und nicht, wie bei dem bisherigen Wechsel von Dezernenten, durch einen fließenden Übergang verhindert werden kann.

Ich hätte mir das für mich, aber auch für die Kollegin und die Kollegen im Stadtvorstand und meine Kolleginnen und Kollegen in den Ämtern des Dezernates anders gewünscht. Ich wäre bereit gewesen (und bin es nach wie vor), wie ich das in den vergangenen Tagen und Wochen auch gezeigt habe, meine Pflicht zu tun und an den Lösungen der Probleme zum Wohle der Stadt mitzuarbeiten.

Wenn die Entscheidung dennoch eine andere ist, so habe ich das natürlich zu akzeptieren. Das ist Demokratie.

So bleibt mir nur, Ihnen, den Mitgliedern des Rates und des Stadtvorstands, sowie den Kolleginnen und Kollegen aus der Verwaltung alles Gute für Ihre Arbeit zum Wohl unserer schönen Stadt zu wünschen.

Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit.”