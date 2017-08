Viehmarkt: Europäischer Markt vom 1. – 3. September

TRIER. Von Freitag, 1.September bis Sonntag, 3. September, heißt es “Viehmarkt International!“ Drei Tage lang wird der Platz rund um die Thermen zum Treffpunkt für Feinschmecker und Freunde von attraktiven Dekorationsartikeln. Präsentiert wird der Europäische Markt von der City-Initiative Trier e.V., die zudem am Sonntag, 3. September, von 13:00 bis 18:00 Uhr zum 3. Verkaufsoffenen Sonntag des Jahres einlädt.

Angeboten werden schmackhafte Delikatessen aus unterschiedlichen Ländern und aus verschiedenen Provinzen Frankreichs, Italiens und natürlich auch regionale Gaumenfreuden. Dabei reicht die Bandbreite von A wie Antipasti bis Z wie zuckersüße Spezialitäten.

Hier finden sich unter anderem typische und unverwechselbare Spezialitäten aus der Lombardei, Südtirol, der Toskana oder dem Burgund. Ob Wurst-, Pasteten- und Schinkenspezialitäten, ausgefallenste Käse- und Brotsorten, Gewürze oder Nougat, (fast) jeder Geschmackswunsch wird erfüllt. Dazu gesellen sich Spirituosen und Weine verschiedener Länder, Kaffee- und Kakao-Variationen und vieles mehr. Damit nicht genug: Der Europäische Markt bietet auch bezaubernde Geschenkideen wie Deko-Artikel, für den Innen- und Außenbereich, mit denen man sich schon wunderbar auf den bevorstehenden Herbst einstimmen kann.

Der Wein spielt eine weitere, besondere Rolle an diesen drei Tagen. Es werden täglich um 14:00 und 16:00 Uhr exklusive und prämierte Weine aus aller Welt versteigert. Zur Verfügung gestellt werden die edlen Tropfen von der Berliner Wein Trophy, Deutschlands größter internationaler Weinverkostung. Der Erlös geht an die „Allianz für Menschlichkeit“, dem Sozialbündnis zwischen Unternehmen und dem rheinland-pfälzischen Roten Kreuz, das Menschen im Lande hilft, die unverschuldet in Not geraten sind. Kinder stehen dabei besonders im Focus.

Der Europäische Markt ist Freitag und Samstag von 10:00 bis 18:00 Uhr und Sonntag von 13:00 bis 18:00 Uhr geöffnet. (tr)



