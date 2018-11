TRIER. Vor Weihnachten treten Ensembles der Karl-Berg-Musikschule bei verschiedenen Konzerten auf.

♦ Samstag, 1. Dezember, 15.30 Uhr, Römersaal in St. Irminen: Konzert mit der Chorwerkstatt und Schülern der Karl-Berg-Musikschule.

♦ Samstag, 8. Dezember, 16 Uhr, Kammermusiksaal in der Karl-Berg- Musikschule: Konzert zum Advent mit besinnlicher und vorweihnachtlicher Musik und offenem Singen für Familien.

♦ Sonntag, 9. Dezember, 11 Uhr, Kloster Karthaus: Benefizkonzert des “Jungen Ensembles für Alte Musik” in Zusammenarbeit mit der Verbandsgemeinde Konz.

♦ Montag, 10. Dezember, 18 Uhr, Weihnachtsmarktbühne: Rock- und Pop-Konzert mit Ensembles der Jazz- und Rock-Abteilung.

♦ Sonntag, 16. Dezember, 15.30 Uhr, Pfarrkirche St. Paulin: Weihnachtskonzert und Offenes Singen in der Tradition des früheren Musikschulleiters Professor Karl Berg mit verschiedenen Ensembles und Dozenten bei freiem Eintritt.



