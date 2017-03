Vier gewinnt

TRIER/REGION. Europa in der Krise? Im seit Jahrzehnten währenden Schwebezustand zwischen Nationalstaatlichkeit und der politischen Vereinigung als Vereinigte Staaten von Europa wird der Kontinent von radikalen Fliehkräften geschüttelt. Kritiker des europäischen Projektes fordern unverhohlen dessen Ende. Für sie ist Europa vor allem am bürokratischen Moloch der Technokraten gescheitert. Befürworter fordern hingegen die Weiterentwicklung des Kontinents in Richtung einer auch politischen Einigung mit Aufhebung der nationalstaatlichen Souveränitäten. In Trier demonstrieren mehr als 400 Menschen “für Europa” – wie auch in anderen Stätten von Nord bis Süd und von Ost bis West. Mittendrin und stets dabei sind die Großregion und das Städtenetz Quattropole aus Metz, Luxemburg, Saarbrücken und Trier, dessen Charakter nun mit einem strategischen Leitbild geschärft werden soll. Zugleich fordern Franz Peter Basten (CDU), Ex-Staatssekretär und Vorgänger von Klaus Jensen als Honorarkonsul Luxemburgs, sowie Ex-Landtagspräsident Christoph Grimm (SPD) in ihrem “Trierer Appell” eine Sonderstellung der Großregion.

Heute wird in Metz gefeiert: “Metz est wunderbar!” Sieben Tage lang steht Triers Partnerstadt ganz im Zeichen der deutsch-französischen Woche. Vertreter der Stadt und des Rates sind zu Besuch in Metz, um mit den französischen Freunden auch den europäischen Gedanken zu feiern. Vor 100 Jahren war Metz deutsche Garnisonsstadt. Von dort aus zogen die Soldaten in die Schützengräben der Westfront gegen den Erbfeind Frankreich. Die Erde Lothringens ist getränkt vom unsäglichen Leid der Millionen, die auf den Schlachtfeldern ihr Leben für Nationalismus und Militarismus ließen.

“Europa ist nicht der Kontinent der Technokraten”, sagt Triers Oberbürgermeister Wolfram Leibe, “sondern der Kontinent der Menschen in Frieden.” Der gebürtige Badener steht einer Stadt vor, die über Jahrzehnte hinweg westliches Zonenrandgebiet war. Abseits, fast vergessen, geprägt und gebeutelt von zweistelligen Arbeitslosenquoten. Dann kam die Öffnung der Grenzen, und Trier und die Region blühten auf. Mehr als 30.000 Menschen pendeln jeden Tag nach Luxemburg zur Arbeit, die ehemalige Randstadt Trier rückte ins Herz Europas.

Der “Trierer Appell”

Auch die Befürworter des europäischen Projektes verschweigen die Probleme und Fehler der Union nicht: zu schnelle Osterweiterung, zu viel Bürokratie und Technokratie. Der deutsch-französische Fernsehsender arte räumte dem Thema erst jüngst unter der Überschrift “Kampf um Europa” ausführlich Raum ein. Kritiker wie Verteidiger der Europäischen Union kommen ausführlich zu Wort. Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker, Ehrenbürger Triers, brachte kürzlich sogar die Idee in die Debatte ein, Europa müsse möglicherweis auf ein Kern-Europa schrumpfen, um den europäischen Gedanken zu retten.

Die Symbolik ist gerade heuer wichtig. Deswegen wird Leibe am Freitag vor dem Rathaus die Europa-Flagge hissen. “Die Debatte wird nicht nur unter wirtschaftlichen Aspekten, sondern auch unter psychologischen geführt”, sagt der Sozialdemokrat. Am 60. Jahrestag der Unterzeichnung der europäischen Verträge in Rom will die Stadt ein Zeichen setzen und “ein öffentliches Bekenntnis ablegen, um den unschätzbaren Wert des europäischen Gedankens demonstrativ zu bekräftigen”.

Auch Franz Peter Basten wird dabei sein. Sein “Trierer Appell”, gemeinsam mit Ex-Landtagspräsident Christoph Grimm verfasst, fordert einen Sonderstatus für die Großregion. “Die Großregion erhält zur Erprobung neuer Formen der Zusammenarbeit als europäisches Exzellenz- und Pilotprojekt eine europäische Sonderstellung, wozu die Europäische Union und die beteiligten nationalen Regierungen und regionalen Regierungen die rechtlichen Voraussetzungen schaffen”, schreiben Grimm und Basten.

So soll ein Generalsekretariat eingerichtet werden; die Großregion erhält einen Präsidenten, und die Mitglieder des neuen “interregionalen Parlamentarierrates” werden in direkter Wahl durch die Bevölkerung bestimmt. Die Mehrsprachigkeit in Schulen, duale Ausbildungssysteme, eine eigene Verkehrsagentur und ein eigenes Budget sollen die Sonderstellung der Großregion unterfüttern. Von den Regierungen in Berlin, Brüssel, Luxemburg und Paris verlangen Basten und Grimm, “diese Initiativen zu fördern und Hindernisse aus dem Weg zu räumen, die noch nationalstaatlich bestehen”.

Innerhalb der Großregion sind die Städte Metz, Luxemburg, Saarbrücken und Trier im Netzwerk Quattropole verbunden. Aktuell arbeitet der vor zwei Jahren gegründete Verein unter Regie von Geschäftsführer Michael Sohn an der Ausarbeitung eines Leitbildes für das Netzwerk. Thematisiert werden darin:

♦ Mobilität

♦ Wirtschaftliche Zusammenarbeit

♦ Sozialpolitik

♦ Energie- und Klimaschutzpolitik

♦ Tourismus und Kultur

Etwa 40 Interviews mit Experten hat der Verein bisher geführt, mehr als 35 konkrete Projekte sollen in den kommenden Jahren in den Städten umgesetzt werden. “Natürlich ist das ein partizipatives Verfahren”, sagt Sohn, “von den Verwaltungen bis hin zu den Stadträten werden die unterschiedlichsten Ebenen beteiligt.” Das Projekt “Leitbild” läuft seit dem Sommer 2016 und soll demnächst, möglichst schon Anfang Juni, abgeschlossen werden.

Für Leibe ist auch mit diesen kleinen Schritten auf den unteren Ebenen eine “Stärkung der europäischen Idee” zu erreichen. “Wir kämpfen ja mit den gleichen Problemen”, sagt der Stadtchef. So ist nicht nur Trier vom Fernverkehr der Bahn abgeschnitten. Auch in Saarbrücken wurde der ICE-Verkehr eingeschränkt, und Luxemburg sorgt sich um die schnelle Anbindung nach Brüssel. Die von der Bundesregierung geplante Straßen-Maut konterkariert die Bemühungen der regionalen Politik hinsichtlich der engeren Zusammenarbeit zusätzlich. Und seit Straßburg die Hauptstadt der neuen, vergrößerten Verwaltungsregion “Est” innerhalb der französischen Administration ist, sucht Triers Partnerstadt Metz nach seiner neuen Rolle und dem eigenen Selbstverständnis. Beides dürfte nur im Städtenetz, in der Großregion und damit in Europa zu finden sein. (et)



