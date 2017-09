Vier neue Freiwillige im Landesmuseum

TRIER. Bereits seit 2011 bietet die Generaldirektion Kulturelles Erbe Rheinland-Pfalz (GDKE) jungen Erwachsenen im Alter von 16 bis 26 Jahren die Möglichkeit, während eines FSJ (Freiwilliges Soziales Jahr) unterschiedliche kulturelle Berufsfelder kennenzulernen. Im Rheinischen Landesmuseum Trier können die Freiwilligen in den Bereichen Archäologie, Öffentlichkeitsarbeit und Museumspädagogik sowie in der Museumsbibliothek berufliche und persönliche Erfahrungen sammeln. Am 1. September haben vier neue Freiwillige ihren “Dienst” im Landesmuseum angetreten.

Neben den verschiedenen Aufgaben im alltäglichen Museums- bzw. Ausgrabungsbetrieb erarbeiten die Freiwilligen in ihrem Jahr auch ein eigenständiges Projekt. Für viele Freiwillige sind die im FSJ gesammelten Erfahrungen und Eindrücke richtungsweisend für ihren weiteren beruflichen Lebensweg in einem kulturellen Bereich.

Zudem werden die FSJ-ler im Verlauf des Jahres verschiedene Seminare und Fortbildungen besuchen, die das Kulturbüro Rheinland-Pfalz organisiert. Dort treffen alle Freiwilligen aus den unterschiedlichsten Bereichen aufeinander, können sich kennenlernen, austauschen und erarbeiten gemeinsam kunst- und kulturbezogene Themen und Aufgaben. Dabei werden die jungen Erwachsenen pädagogisch betreut und erhalten Ratschläge und Unterstützung für ihre weitere berufliche und persönliche Lebensplanung.

Alle vier neuen FSJ-ler im Trierer Landesmuseum freuen sich auf ein Jahr voller neuer Erfahrungen und interessanter Einblicke in ein mögliches Berufsfeld. “Ich freue mich, dass ich meinen Interessen nachgehen kann, ohne mich direkt für ein Studium entscheiden zu müssen”, sagt Milene Unger, die nun ein Jahr lang in der Museumsbibliothek arbeiten wird. “Ich möchte mit dem FSJ das Berufsfeld Archäologie kennenlernen und austesten, ob das was für mich ist”, meint Leonie Anders – ab jetzt im Grabungsteam der Landesarchäologie beim Museum -, die ein Archäologie-Studium in Erwägung zieht. (tr)



