Vier streiten um Puhl-Nachfolge

TRIER. Von Sommer 2018 an wird ein neuer Generalmusikdirektor (GMD) das Philharmonische Orchester der Stadt Trier leiten. Der aktuelle GMD Victor Puhl wird seine Tätigkeit in Trier dann nach zehn Jahren auf eigenen Wunsch hin beenden. Bei der Suche eines Nachfolgers für den Franzosen hat das Theater Trier nun vier Kandidaten zu Vordirigaten eingeladen. Sie werden in den kommenden Wochen Vorstellungen der Märchenoper “Hänsel und Gretel” dirigieren.

Den Anfang macht Daniel Carter am 22. Januar. Der gebürtige Australier ist seit 2015 1. Kapellmeister am Theater Freiburg. Davor arbeitete Carter als Dirigent und musikalischer Assistent der Generalmusikdirektorin Simone Young an der Hamburgischen Staatsoper. Gastengagements führten ihn unter anderem zur Oper Köln und zum Münchener Kammerorchester.

Lancelot Fuhry wird am 24. Januar den Dirigentenstab in die Hand nehmen. In Berlin geboren, ist Fuhry seit 2013 1. Kapellmeister und stellvertretender GMD am Theater Augsburg. In der Spielzeit 2014/15 hatte er dort die Position des kommissarischen GMDs übernommen.

Die musikalische Leitung der “Hänsel und Gretel”-Vorstellung am 12. Februar hat Jochem Hochstenbach inne. Hochstenbach ist 1. Kapellmeister am Konzert Theater Bern. Zuvor arbeitete er von 2004 bis 2011 als 1. Kapellmeister, von 2006/2007 an zudem als Stellvertreter des GMD am Badischen Staatstheater Karlsruhe.

Zum Abschluss tritt Roman Brogli-Sacher am 1. März an. Seit 2015 ist Brogli-Sacher Chefdirigent des Jiangsu Symphony Orchestra in Nanjing, China. Des Weiteren führen ihn Gastdirigate zu Orchestern rund um die Welt. Von 2000 bis 2015 dirigierte Brogli-Sacher das Orchester der Hansestadt Lübeck. Davon war er zwölf Jahre als Generalmusikdirektor und sieben Jahre zusätzlich als Operndirektor am Theater Lübeck tätig.

Eine Vergrößerung des Kandidatenkreises ist nach Angaben der Theater-Pressestelle noch möglich, da aufgrund terminlicher Überschneidungen zwei Probedirigate aus der ersten Runde Ende Januar nachgeholt werden müssen. (tr/et)

