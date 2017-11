Vier Wohnungseinbrüche im Stadtgebiet

TRIER. In den vergangenen beiden Tagen haben Geschädigte insgesamt vier Wohnungseinbrüche im Trierer Stadtgebiet gemeldet. Die Polizei sucht Zeugen.

Am Mittwoch, 22. November, brachen Täter in den Abendstunden in ein Mehrfamilienhaus in der Thebäerstraße ein und entwendeten aus einer Wohnung Bargeld und Sammelmünzen.

In der Nacht zum Donnerstag, 23. November, wurde eine Familie in der Johannisstraße, ebenfalls in einem Mehrfamilienhaus, Opfer eines versuchten Einbruches. Der Wohnungsinhaber war zur Tatzeit zu Hause. Er wurde von den Einbruchsgeräuschen geweckt. Der Täter flüchtete ohne Beute, als er vom Wohnungsinhaber entdeckt wurde.

Auch am gestrigen Donnerstag, dieses Mal in den frühen Abendstunden, wurde gleich in zwei Wohnungen in der Schloßstraße eingebrochen.

In beiden Fällen wurden neben Elektronikartikeln und Schmuck auch Lebensmittel gestohlen. In einem Fall nahm der Täter sich sogar die Zeit, noch in der Wohnung etwas zu essen.

In keinem der Fälle konnten konkrete Täterhinweise aufgenommen werden.

Hinweise an die Kripo Trier, Telefon 0651/9779-2290. (tr)



