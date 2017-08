Vierköpfige Familie hatte Glück im Unglück

TRIER/SCHWEICH. Alle Hände voll zu tun hatte die Autobahnpolizei am gestrigen Dienstagnachmittag. Zuerst ereignete sich auf der Autobahn A-1, Fahrtrichtung Koblenz, in Höhe von Rivenich ein schwerer Verkehrsunfall, bei dem glücklicherweise nur die Beifahrerin einer aus dem Landkreis Bernkastel-Wittlich stammenden vierköpfigen Familie leicht verletzt wurde. Dabei kam der Fahrer vermutlich infolge nicht angepasster Geschwindigkeit bei Regen leicht nach links von der Fahrbahn ab. Der Fahrer lenkte gegen und verlor die Kontrolle über den Pkw. Dabei schleuderte das Fahrzeug quer über die Fahrbahn, kam erneut von der Straße ab und überschlug sich. Der Wagen kam schließlich mit dem Heck in einer Baumgruppe neben der Fahrbahn zum Stillstand.

Bei dem Unfall wurde lediglich die Beifahrerin des Pkw leicht verletzt. Der Fahrer und die Kinder kamen zwar auch zur Untersuchung ins Krankenhaus, konnten dieses aber wieder verlassen.

Der Schaden wird auf ca. 20.000,-€ geschätzt.

Unmittelbar nach diesem Unfall ereignete sich an gleicher Stelle noch ein weiterer Unfall mit Sachschaden. Hierbei erkannte vermutlich ein niederländisches Ehepaar die Situation des vorangegangenen Unfalls zu spät und wechselte unvermittelt vom rechten auf den linken Fahrstreifen. Eine nachfolge Autofahrerin aus dem Landkreis Bernkastel-Wittlich konnte hierdurch nicht mehr bremsen und fuhr auf das vorausfahrende Fahrzeug der Holländer auf. Der Schaden hier wird auf ca.8.000,-€ geschätzt.

Die Autobahn musste wegen den Unfällen und Landung des Rettungshubschraubers für die Dauer von etwa 45 Minuten voll gesperrt werden, anschließend konnte der Verkehr die Unfallstelle einspurig passieren. Es kam zu einem Rückstau von zehn Kilometern Länge.

Erschwert wurde die Anfahrt einiger Rettungskräfte, die teils über den nahegelegen Parkplatz Rivenich zur Unfallörtlichkeit anfuhren. Viele Autofahrer wollten hier unvernünftiger Weise über den Parkplatz abkürzen, was diesen verstopfte und so die Anfahrt für die Rettungskräfte erschwerte.

Im Einsatz waren die Autobahnpolizei Schweich, die FFW Salmtal, das Deutsche Rote Kreuz, der Rettungshubschrauber Christoph 10 und zwei ortsansässige Bergungsunternehmen.

Zuvor war es wieder einmal im Baustellenbereich auf der BAB A-1, Fahrtrichtung Trier, in Höhe der Auffahrt Wittlich-Mitte wegen eines Pannenfahrzeuges kurzfristig zu Verkehrsbehinderungen gekommen, “wie so oft in den letzten Tagen”, so die Autobahnpolizei. Dank eines anderen hilfsbereiten Verkehrsteilnehmer konnte das Pannenfahrzeug jedoch aus der Baustelle gezogen werden und die Behinderung aufgelöst werden. Diese Panne hatte kurzfristig erneut einen Stau zur Folge, welcher sich dann aber schnell wieder auflöste. (tr)



