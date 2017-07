Vierte Orgelmatinee mit Sebastian Benetello

TRIER. Bei der letzten der vier Orgelmatineen gastiert am Sonntagmorgen, 9. Juli, Sebastian Benetello aus Marpingen an der Orgel in der barocken Basilika St. Paulin in Trier. Der Regionalkantor spielt Robert Schumanns “Sechs Fugen über den Namen Bach für Pedalclavier op. 60”.

Schon in den ersten Jahren seiner musikalischen Ausbildung erhielt Robert Schumann neben dem Klavier- auch Orgelunterricht. So war er seit seiner Jugend mit den Orgelkompositionen von Johann Sebastian Bach vertraut und von dessen Kompositionsstil angetan.

Aus diesem Geist schrieb Schumann seine “Sechs Fugen über den Namen Bach”, ein Werk, das dem Komponisten sehr am Herzen lag. Er zeigt sich hier als meisterhafter Kontrapunktiker. Er wendet die Vielfalt polyphoner Satzkunst an und demonstriert seinen starken musikalischen Ausdruck in den sechs Charakterstücken. Ein Zyklus mit virtuoser, meditativer, witziger, scherzoartiger und symphonischer Fuge.

Die Matinee beginnt um 10.15 Uhr und dauert eine halbe Stunde. Um 11 Uhr schließt sich das Hochamt an. (tr)



